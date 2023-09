Medicina estetica oncologica a Pisa, un progetto e un ciclo di incontri. Il primo appuntamento il 29 settembre all’hotel Baleari della Croce Rossa. "Campagna d’informazione".

Un ciclo di incontri sulla medicina estetica oncologica, per dare vita ad un progetto ambizioso, quello di realizzare un ambulatorio gratuito a disposizione di pazienti nel pre e post trattamento relativo alla propria patologia.

Assume quindi dimensioni sociali l’evento in programma a Tirrenia il 29 settembre prossimo a partire dalle 18.30 all’Hotel Cri Le Baleari, organizzato dalla Società italiana di Medicina estetica in collaborazione con la Croce Rossa Italiana.

Ce ne parla la dottoressa Alda Martini, responsabile della scoietà italiana di medicina estetica per la Provincia di Pisa.

Dottoressa, qual è l’intento di questa iniziativa?

"Abbiamo già in passato realizzato una serie di incontri sul tema della medicina estetica in oncologia in passato, prima del blocco dovuto alla pandemia, e ci premeva ricominciare, anche perché Pisa era il tassello mancante alla nostra operatività. Grazie alla preziosa collaborazione con la Croce Rossa e con la dottoressa Alessia Pini, responsabile Sime per la Regione Toscana, vogliamo promuovere il messaggio che la medicina estetica non riguarda solo interventi legati ad inestetismi o di tipo dermatologico, ma è un vero e proprio strumento di carattere sociale".

Un evento che vuole essere informativo, quindi?

"Assolutamente sì. Si tratta di una campagna informativa e di promozione, con incontri aperti al pubblico e totalmente gratuiti, per far conoscere la nostra attività senza fini di lucro. E con la finalità di realizzare al più presto un ambulatorio a Pisa che diventi riferimento per i malati oncologici che hanno bisogno della medicina estetica".

In Italia esistono già dei punti di riferimento in questo senso?

"Sì, in primis a Roma e Firenze. Anche a Pisa presso l’ospedale Santa Chiara è stato realizzato tempo fa un centro, ma per il momento l’attività è rimasta bloccata. Vogliamo per questo realizzare al più presto il progetto di un nuovo ambulatorio, dove indirizzare i nostri pazienti oncologici, anche quelli con cui ho a che fare quotidianamente con la mia attività di medico di famiglia nel territorio di Cascina, perché possano essere seguiti con la dovuta accuratezza".

Alessandra Alderigi