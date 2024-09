Medici per bambini, cosa cambia da settembre

Nuovi incarichi per i pediatri di famiglia in provincia di Pisa a partire dal 1° settembre. Nell’ambito territoriale di Pisa prenderà servizio come pediatra di famiglia la dottoressa Irene Pellegrini Filippeschi (ora in servizio nell’ambito territoriale di Pontedera Ponsacco). Sempre il 1 settembre, nell’ambito territoriale di Pontedera Ponsacco, prenderà servizio come pediatra di famiglia il dottor Diego Discalzi (in servizio nell’ambito territoriale di Pisa) a cui saranno trasferiti automaticamente gli assisti della dottoressa Pellegrini Filippeschi. Sempre nell’ambito territoriale di Pisa, il 1 settembre sarà anche la data in cui inizierà il proprio incarico di pediatra di famiglia la dottoressa Roberta De Tata, mentre nello stesso giorno cesserà dall’incarico la dottoressa Giulia De Bernardo. Infine, nella stessa data, a Bientina, la dottoressa Martina Meniconi inizierà il proprio incarico di pediatra di famiglia, contestualmente alla fine dell’incarico per la dottoressa Mirna Di Coscio. Gli assisti della dottoressa Di Coscio saranno trasferiti automaticamente in carico alla dottoressa Meniconi.

È possibile effettuare la scelta o il cambio del proprio medico di famiglia attraverso le procedure on line, dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza recarsi fisicamente agli sportelli, azzerando quindi le file, e con la massima libertà di orario, utilizzando il portale Open Toscana;

la App Toscana Salute; i Totem PuntoSi; per mail; utilizzando il modulo on-line; o agli sportelli.