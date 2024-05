Meccatronica ed estetica. Corsi gratis a Santa Croce

Sale a tre il numero delle opportunità sostenute dalla Regione Toscana a Santa Croce per gli studenti che dopo la terza media intendono scegliere un triennio di Istruzione e Formazione Professionale, in alternativa a una scuola superiore tradizionale. Novità gestita da una sinergia tra agenzie formative accreditate che sono la santacrocese Forium e la pisana Formatica Scarl. L’ultimo a entrare in ordine di tempo nella possibilità di scelta è O.S.I. 2, percorso formativo per operatori ai servizi di impresa. In questo corso gli studenti si specializzano in settori come la contabilità, il marketing e la gestione amministrativa aziendale. Gli altri due percorsi presenti sono MEGA4 a indirizzo meccatronica delle autoriparazioni (capofila Formatica) ed EA4 dedicato al settore dell’estetica e della bellezza (capofila Forium). ei tre percorsi, che vedranno il loro avvio a settembre 2024, ogni anno gli studenti frequenteranno 990 ore di formazione per un totale di 2970 nel triennio. Si tratta di 1085 ore di formazione teorica (di cui 30 ore di accompagnamento). Per info: 0571360069.