"MazzeiWeek" atto terzo

Dopo la cerimonia commemorativa di domenica mattina sulla tomba di Filippo Mazzei al cimitero suburbano con delegazioni da tutta la toscana ad onorare il partiot remembered della rivoluzione americana e dopo la tappa di Lucca, la Mazzeiweek.it 2024 torna a Pisa dove - nel giorno della morte di Mazzei all’ombra della Torre , il 19 Marzo 1816 -, si tiene una giornata di riflessione intorno al Filippo Mazzei medico (esercitòo in gioventù a Firenze Livorno e Smirne), parlando di Medicina oggi. La sede non a caso, quel Palazzo Lanfranchi , oggi Museo della Grafica che fu il ‘700 e l’800 la dimora dei Vaccà Berlinghieri , famiglia di stimati medici chirurghi di origini carrarine, grandi amici di Filippo Mazzei e vicini di casa (Mazzei abitava in via Giordano Bruno) tra Francesco, medico ai capezzali di tutte le famiglie reali d’Europa, ad Andrea Docente dell’Ateneo di Chirurgia a differenza del fratello Leopoldo, anche lui medico a Parigi e Londra, ma che- ammaliato dall’astro nascente di Napoleone -, preferì l’impegno militare da ufficiale dell’esercito del grande còrso. Stasera a Palazzo Lanfranchi alle 18:30 si parla di medicina oggi, di rapporto medico paziente. Dopo i saluti del professor Alessandro Tosi, direttore scientifico del Museo della Grafica, introduce i lavori Teresa Sichetti, vicepresidente del circolo Mazzei e medico dermatologo. Intervengono il professor Marco Falcone, direttore del Dipartimento Malattie Infettive in Aoup. il professor Emanuele Neri, direttore della Scuola medica, il professor Marco Romanelli, direttore di Clinica dermatologica, il dottor Giuseppe Figlini, presidente dell’ordine dei medici di Pisa, conclusioni affidate alla politica, con Enrico Sostegni presidente della commissione sanità in Regione Toscana.

"Un’occasione per parlare di Sanità a tutto campo tra chi vive la tutela della salute nelle corsie rapporto con il paziente ma anche la ricerca scientifica e chi si occupa della sanità dal rapporto quotidiano con il paziente da medicina di base e l’occasione per capire cosa stia facendo la politica in una società sempre più longeva ma che necessita di costante attenzione alla salute - dichiara la vicepresidente dell Circolo FIlippo Mazzei Teresa Sichetti - un occasione di ascoltare idee ma soprattutto proposte dove invitiamo cittadini ed addetti ai lavori a portare idee e proposte da trasferire a chi vive la sanità tutti i giorni con il camice o legiferando in materia". La serata si concluderà al ristorante la Buca di San Ranieri, in via Queirolo con una cena sociale a 35 euro.