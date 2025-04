Maxi lavori negli istituti. La mappa della Provincia. E la piscina del "Marchesi": "Riapre tra pochi giorni"

Riapre la piscina di Cisanello e il liceo Carducci trasferisce alcune aule dall’Iti per accelerare i lavori del Pnrr. Nuove aule in arrivo anche per il liceo Marconi di San Miniato con l’affitto di un nuovo immobile accanto all’edificio già in uso. Sono le principali novità sugli interventi condotti dalla Provincia di Pisa nel settore dell’edilizia scolastica.

Nei prossimi giorni tornerà, infatti, in funzione la piscina di Cisanello a servizio degli studenti del complesso Marchesi: "Stiamo aspettando - affermano il presidente della Provincia e la consigliera con delega all’edilizia scolastica, Massimiliano Angori e Cristina Bibolotti - la comunicazione della ditta sugli orari di riapertura. Intanto però ha preso il via il trasloco del liceo Carducci dalle aule finora utilizzate presso l’Iti Da Vinci, per spostarsi in zona San Zeno: operazione divenuta imprescindibile per dare impulso ai lavori Pnrr che riguardano la messa in sicurezza sismica e l’adeguamento impiantistico, compreso il rinnovamento delle finiture di natura edile e architettonica, inclusa la copertura dell’edificio dell’Iti per un investimento complessivo che supera i 7,5 milioni di euro. In questo caso servirà quasi certamente una proroga del finanziamento da parte degli organi ministeriali preposti, per rientrare nei tempi di lavorazione".

Capitolo a parte per l’edificio dell’hangar dell’Iti: il progetto prevede la realizzazione degli interventi di adeguamento sismico e di messa in sicurezza edile e impiantistica dell’edificio: costo dell’intervento circa 1,2 milioni di euro.

Infine, il nuovo edificio per il liceo Marconi di San Miniato. "Nei giorni scorsi - ha annunciato Angori - è stato firmato con Polis il contratto di locazione che prevede l’affitto anche di un nuovo immobile, prossimo a quello già in uso, per una nuova porzione complessiva di 532 metri quadrati che sarà destinata alla realizzazione di nuove aule per rispondere alle esigenze dell’istituto che, da tempo, è oggetto di un boom di nuovi iscritti, anche per l’alto livello della didattica proposta. Il canone annuo complessivo, tra quello già in uso dal Marconi e i nuovi spazi, ammonterà a 275 mila euro più iva.

"Stiamo lavorando su più fronti - ha concluso il presidente provinciale - per rispondere alle varie esigenze dell’edilizia scolastica, una manutenzione imponente, diffusa su tutto il territorio provinciale e che necessita di fondi più cospicui messi a disposizione strutturalmente dallo Stato, per una competenza così fondamentale. Elemento, questo, condiviso di recente in un appuntamento mediatico anche dal senatore della Lega Manfredi Potenti, con una esigenza reale di supportare i nostri enti locali in maniera adeguata alle richieste della collettività".