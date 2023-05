Maxi colpo al supermercato Sfondano porta e col piccone via cassaforte con 20mila euro

E’ suonato l’allarme in piena notte. Sono le 3 fra mercoledì e giovedì. La polizia di Stato, con gli agenti delle Volanti, arriva in piazza Martin Luther King (a San Giuliano) al supermercato Conad. E’ qui l’emergenza antintrusione. Nella zona arrivano più equipaggi per i primi rilievi, mentre le altre pattuglie circondano l’area alla ricerca dei quattro fuggitivi. Perché, lo si vede dalle telecamere, agiscono in quattro. Poco prima delle 3 almeno quattro uomini, ma potrebbe esserci anche un quinto, vestititi di nero e incappucciati, entrano nel supermercato forzando la porta di ingresso e, con un piccone, estraggono la cassaforte, che quindi viene caricata su una auto. A bordo della macchina i quattro scappano a forte velocità.

Una prima ricostruzione effettuata dalla direzione del punto vendita parla di quasi 20.000 euro di bottino.

In via Martin Luther King arrivano anche i poliziotti della Scientifica e gli investigatori della Squadra Mobile. Sono loro a condurre le indagini.

Solo lo scorso weekend si erano verificati tre furti (uno tentato) della banda che utilizza il flessibile per aprire le casseforti: sono gli stessi? Il primo era avvenuto in via Aurelia Sud, nella parte non lontana rispetto alla città, a uno dei primi numeri civici. I ladri erano entrati sul retro e avevano spaccato la cassaforte. Poi erano passati all’appartamento accanto dove era stata trovata la porta spalancata ma anche quadri spostati e cassetti aperti. Nessuna refurtiva. Forse i ladri sono stati disturbati nella loro azione. Oppure non hanno trovato ciò che volevano. Sul posto, aveva svolto un sopralluogo la polizia. La banda era entrata da una porta che non dà sulla strada principale mettendo a soqquadro la casa in assenza dei proprietari. Un terzo colpo, stavolta andato a buon fine, era stato fatto in zona Piagge dove, in questo caso, erano stati rubati monili in oro, sempre con la tecnica del flessibile.

