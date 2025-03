Martoriati dalle frane: "Il quadro è complesso"

Il Comune della Rocca è stato duramente colpito dall’ultima ondata di maltempo. Qui alcune criticità importanti sono ancora in essere. Peraltro la pioggia, tornata a battere nella serata di sabato, ha causato due frane, ancora da valutare – pur non impattanti sulla viabilità – in via Aldo Moro. A San Miniato restano chiusi i sottopassi di Ventignano, Isola e San Romano. Qualcosa potrebbe cambiare fra oggi e domani. Restano ancora fuori casa le otto famiglie evacuate fra Balconevisi e Castellonchio. "Solo per una – dice il sindaco Simone Giglioli – il rientro potrebbe avvenire a breve. Per le altre devono essere effettuate valutazioni tecniche sulla frana". Non ci sono novità significative sul parcheggio di Fonti alle Fate tornato, esattamente un mese dopo, ad essere interessato da una nuova frana. "Lavoreremo al una riapertura più veloce possibile – spiega Giglioli –. Ma la parte interdetta sarà più ampia di quella che fummo costretti ad attuare dopo la frana del 14 febbraio. Per il marciapiede di Corso Garibaldi, prima di renderlo fruibile, dobbiamo attendere il parere dei tecnici". Nel parcheggio per prima cosa dovrà poi essere rimosso il materiale caduto e dovranno essere riposizionati i blocchi di cemento. La viabilità sul territorio è praticamente tornata alla normalità, gli allagamenti si sono andati ritirando con il passare delle ore dalla fine delle piogge. Il territorio resta costellato di numerosi smottamenti. "La situazione è complessa", ammette il primo cittadino che ringrazia tutti i dipendenti comunali e la polizia municipale che hanno lavorato ininterrottamente, i volontari e le volontarie delle associazioni di Protezione Civile, i vigili del fuoco e tutte le forze dell’ordine, oltre alle ditte che si sono messe a disposizione per intervenire sul territorio dove c’era bisogno.

A Montopoli anche ieri sono proseguiti i sopralluoghi sul territorio per verificare la presenza di nuovi fenomeni franosi. Ieri è stato eseguito il ripristino della viabilità via San Sebastiano. Restano sono chiusi i sottopassi di via ricavo Arno e via Kennedy mentre si va verso la riapertura il sottopasso di via Fonda. A Santa Croce, cessato l’allarme, il sindaco Roberto Giannoni ha chiuso il Coc. "Ringrazio - dice Giannoni - la protezione civile, le associazioni di volontariato, in particolar modo la Misericordia e la Pubblica assistenza. Ringrazio inoltre la locale stazione carabinieri per la disponibilità. Un particolare ringraziamento a tutti i dipendenti e dirigenti comunali, gli agenti per aver dimostrato efficienza disponibilità e professionalità. E tutti i santacrocesi e staffolesi per la collaborazione alla gestione dell’emergenza".

Carlo Baroni