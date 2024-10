Mario Giorgi riceve il dottorato Honoris Causa a Bangkog

Pisa, 14 ottobre – Prestigioso riconoscimento alla carriera per Mario Giorgi, docente di Farmacologia e Tossicologia Veterinaria presso il Dipartimento di Scienze veterinarie dell'Università di Pisa, che l'8 ottobre scorso, a Bangkog, è stato insignito del titolo di dottore di ricerca honoris causa in Medicina Veterinaria dalla Kasetsart University. È una delle migliori università pubbliche della Thailandia e terzo Ateneo più antico del Paese, fondato il 2 febbraio 1943. A voler fortemente il conferimento al professor Giorgi del Dottorato di ricerca Honoris Causa stata direttamente la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università thailandese, che come si legge nella motivazione, è un riconoscimento delle sue "ineguagliabili capacità e del contributo che ha dato durante la sua vita all'apprendimento, alla scienza e alla società nel campo della Medicina Veterinaria".

“Mi preme ringraziare e condividere questo riconoscimento con tutti i Rettori che si sono succeduti dal mio arrivo all’Università di Pisa per il loro supporto incondizionato alla ricerca ed all'internazionalizzazione", ha commentato Mario Giorgi. “Come un ringraziamento ci tengo a rivolgerlo ai nostri uffici di internazionalizzazione, sempre attivi e competenti; ai vari direttori di Dipartimento, disponibili nel farmi ospitare ricercatori internazionali; ai presidenti di Corso di laurea che mi hanno ritagliato un orario di lezioni in linea con le mie richieste di mobilità e ai colleghi che ho più volte mi hanno generosamente concesso cambiamenti di orario; ai ricercatori che hanno lavorato con me e a tutto il personale del mio Dipartimento che anche con un semplice gesto ha facilitato la mia attività di lavoro. Questo riconoscimento è come un puzzle dove ogni pedina ha avuto il suo ruolo attivo nel raggiungimento del risultato finale”.

Docente dell’Università di Pisa dal 2001, Mario Giorgi ha conseguito la laurea in chimica farmaceutica nel 1997 e la laurea in farmacologia applicata nel 2001. È stato “visiting professor” in istituzioni straniere (Polonia, Australia, Corea del Sud, Kazakistan, Iran, Cina e Israele), curando reciprocamente ricerca e insegnamento. I suoi principali campi di ricerca vanno dall’innovazione nella terapia del dolore in medicina veterinaria ai nuovi protocolli terapeutici di agenti anti-infettivi in animali da produzione. È editore della rivista internazionale di riferimento del suo settore scientifico, consulente scientifico di paesi europei e non ed autore di oltre 220 articoli scientifici sottoposti a revisione paritaria.