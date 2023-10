Manutenzione straordinaria degli alloggi Erp a Calci

Calci (Pisa), 6 ottobre 2023 - In questi giorni Apes ha dato il via a nuovi lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato di Edilizia residenziale pubblica, di proprietà del Comune di Calci, che si trova in via Paganelli a Montemagno. Questi lavori porteranno al rifacimento della facciate esterne, compresa la sostituzione dei pluviali, e alla sistemazione del piazzale, dopo che già si era intervenuti sulla copertura e sugli infissi. Gli interventi, nel complesso, hanno previsto un investimento di circa 250mila euro da parte di Apes. “Il Comune di Calci conta oltre 70 alloggi Erp – sottolinea la vicesindaca Valentina Ricotta, che ha la delega alle politiche abitative - ed è un numero assai significativo se rapportato alla popolazione o agli alloggi Erp dei Comuni limitrofi. Si tratta di un patrimonio edilizio consistente e che intendiamo mantenere, a beneficio dei nuclei familiari più svantaggiati. Quindi ringraziamo Apes per questi nuovi lavori, che consentiranno di migliorare la vivibilità di uno dei più storici edifici Erp del territorio”. "Oltre a questi lavori - aggiunge il sindaco, Massimiliano Ghimenti - grazie all'impegno della vicesindaca Ricotta ed al lavoro e disponibilità di Apes, presto prenderanno il via anche i lavori sulla copertura degli appartamenti di via Buozzi. Si tratta di un intervento atteso e consistente, anche qui nell'ordine di circa 250mila euro, che consentirà di dare nuova vita ad altre alloggi ‘popolari’". “Durante i nostri mandati - ricorda in conclusione il primo cittadino -, oltre ad aver consegnato 12 nuovi alloggi, siamo riusciti a far fare investimenti consistenti sulla manutenzione del patrimonio Erp. A beneficio di tantissime famiglie. Un lavoro enorme per il quale ringraziamo Apes, che ha risposto a diverse nostre richieste di intervento".

M.B.