Pisa, 22 dicembre 2019 - Sono circa quaranta le richieste di intervento arrivate nella notte ai vigili del fuoco del comando provinciale di Pisa a causa del maltempo. Stanotte una tromba d'aria alla Madonna dell'Acqua ha provocato la caduta di diversi alberi, tra cui uno in località Mortellini, sull'Aurelia. Si tratta di un grosso pino abbattutosi su un'auto in transito. Illesa per miracolo la ragazza che era alla guida.

Il pino crollato in piazza d'Ancona a Pisa

Monitorata la situazione del Serchio che è in piena come 10 anni fa quando esondò a Vecchiano proprio nella notte della vigilia di Natale.

