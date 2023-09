Malattie cardiovascolari a Pisa: anche in Aoup l'Open Week

Dal 26 settembre al 2 ottobre Fondazione Onda organizza, in tutti gli ospedali del network Bollini rosa, l’(H)-Open Week malattie cardiovascolari. Visite specialistiche ed esami diagnostici, consulenze telefoniche, eventi e colloqui in presenza e a distanza, info point e distribuzione di materiale informativo negli ospedali coi Bollini Rosa aderenti a questa iniziativa. Ecco l’offerta disponibile in Aoup: - Visita cardiologica + elettrocardiogramma + ecodoppler cardiaco a riposo rivolto a pazienti di età pari o superiore a 18 anni (Unità operativa di Cardiologia 1) Data: 26, 27 e 29 settembre, dalle 14 alle 18; - Visita cardiologica con Ecg per pazienti di età pari o superiore a 18 anni (Unità operativa di Cardiologia 2). Data: 2 ottobre, dalle 14 alle 17, sede: tutte le visite si terranno all’Ospedale di Cisanello - edificio 10 - piano terra, Area verde – Cardiologia. Prenotazioni obbligatorie al numero: 050996975 (da martedì 19 a venerdì 22 dalle 10 alle 13). Le prenotazioni avverranno in ordine cronologico fino a esaurimento dei posti disponibili. Le malattie cardiovascolari costituiscono la principale causa di morte a livello mondiale. In Italia sono responsabili del 35.8% di tutti i decessi: 32.5% negli uomini e 38.8% nelle donne. È ancora radicata l’errata convinzione che colpiscano soprattutto gli uomini e la grande maggioranza delle donne ha una percezione molto bassa dei pericoli correlati a queste patologie. Queste patologie si presentano nelle donne con un ritardo di almeno dieci anni rispetto agli uomini, poiché fino alla menopausa sono protette dallo “scudo” ormonale (in particolare, degli estrogeni). In seguito vengono colpite addirittura più degli uomini da eventi cardiovascolari, spesso tra l’altro più gravi, anche se si manifestano con un quadro clinico meno evidente. Cruciale, per uomini e donne, è il ruolo della prevenzione primaria (stili di vita) e della diagnosi precoce, in particolare nei soggetti che presentano fattori di rischio cardiovascolare quali: familiarità, età avanzata, fumo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, sedentarietà, sovrappeso obesità, stress. I servizi offerti sono consultabili sul sito: https:iniziative.bollinirosa.itricercaindexw21 Tutte le iniziative in Aoup sono coordinate dalla referente aziendale dei Bollini rosa Federica Marchetti.