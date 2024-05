Mabo’s Energy, gran successo ai Nazionali

Successo strepitoso per la Mabo’s Energy al campionato nazionale Libertas di Ginnastica ritmica di serie C a Salsomaggiore. La società sportiva di Navacchio si è classificata prima dopo 7 giorni di gara che hanno visto scendere in pedana oltre 800 ginnaste. Le atlete allenate da Serena Poli, Silvia Figuccia, Martina Tommasi, Sara Saviozzi, Rachele Del Punta e Lisa Poderico, sono salite ripetutamente sul podio in tutte le categorie conquistando ben 16 medaglie. Nella categoria "Giovanissime 2" nell’individuale misto corpo libero-fune medaglia d’oro per Mia Di Cesare, argento per Viola Migliaccio, sesto posto invece per Alice Favilli. Nell’individuale palla, quarto posto per Anna Lazzerini e settimo per Adele Gallicchio. Nella categoria unificata "Giovanissime 1-2" nell’esercizio di squadra a corpo libero medaglia di bronzo per Mia Di Cesare, Adele Gallicchio e Anna Lazzerini. Doppio podio nelle allieve 1 con l’argento di Viola Garbini e il bronzo Ginevra Olivieri. Nell’esercizio individuale misto corpo libero-fune, invece, medaglia d’argento per Bianca Cheli. Tra le "Allieve 2": argento nell’individuale a corpo libero per Giulia Puccetti, oro nell’individuale a cerchio per Margherita Scaramelli e argento per Noemi Salama.

Nell’esercizio individuale palla medaglia di bronzo per Giulia Puccetti. Nella categoria unificata Allieve 1-2 argento per la squadra composta da Bianca Cheli, Alice Favilli e Viola Migliaccio. Nella categoria "Junior 1": gradino più alto del podio per Margherita Nobili e nella categoria "Junior 2" argento nell’individuale palla per Alessandra Fontana. Infine, nella categoria Senior medaglia d’argento per la squadra cerchio composta da Alessia Del Gamba, Chiara Graceffa, Sofia La Pietra, Adele Scarpellini e medaglia di bronzo per Alessia Del Gamba nell’esercizio individuale con le clavette. A Salsomaggiore la Mabo’s Energy si è distinta anche nel campionato nazionale di serie B, con tre medaglie: oro nella categoria "Allieve 2" per Alessia Sciolla sia nell’individuale cerchio che in quello con la fune e bronzo per Martina Tommasi.