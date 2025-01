Lutto alla Normale: addio al prof Lolli

È venuto a mancare lunedì a Torino, a 82 anni, Gabriele Lolli (nella foto), matematico e logico italiano, dal 2008 al 2014 professore ordinario nella Classe di Lettere e Filosofia della Scuola Normale Superiore, in cui ha concluso la propria carriera accademica. Nato a Camagna, in provincia di Alessandria nel 1942, il professor Lolli è stato un punto di riferimento per generazioni di logici, storici della logica e studiosi di filosofia della matematica. Autore di numerose pubblicazioni che spaziano dalla storia della logica alla filosofia della matematica, fino ai rapporti tra matematica e letteratura, il suo lavoro ha saputo presentare la dimensione culturale della logica anche a un pubblico più ampio. Aveva insegnato dal 2008 al 2014 Filosofia della matematica presso la Classe di Lettere e Filosofia a Pisa. "È stato un punto di riferimento per generazioni di logici, storici della logica e studiosi di filosofia della matematica".

Tra le pubblicazioni: Teoria assiomatica degli insiemi (1974), Matematica e umorismo (1998), La crisalide e la farfalla. Donne e matematica (2000), QED. Fenomenologia della dimostrazione (2005), Sotto il segno di Gödel (2007) Discorso sulla matematica. Una rilettura delle lezioni americane di Italo Calvino (2011), Nascita di un’idea matematica (2013). La direzione della Scuola, i colleghi docenti, ricordano il professor Lolli "con molta riconoscenza per il suo impegno di scienziato e di insegnante, oltre che per la sua grande disponibilità e affabilità".