Vicopisano 26 febbraio 2025 - Lupus non in fabula, tre incontri a Bientina, Buti e Vicopisano sul lupo, con relatori esperti, per approfondirne la conoscenza e avere dati e informazioni importanti, da fonti estremamente sicure, sulla sua presenza nei nostri territori. Le Amministrazioni Comunali di Buti, Bientina e Vicopisano hanno organizzato, con la Regione Toscana e in collaborazione con i carabinieri forestali di Pisa, i carabinieri della biodiversità di Lucca e il CEA di Bientina, un ciclo di incontri pubblici sul lupo.

In ognuno degli appuntamenti ci saranno una parte introduttiva del gruppo di lavoro Task Force Lupo della Regione, un approfondimento sull’esperienza del Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli con il biologo naturalista Marco Del Frate, responsabile dell’area studi del Parco, e una descrizione accurata di esperienze di convivenza del lupo con le attività produttive, caccia e turismo, a cura del biologo Antonio Felicioli del dipartimento di scienze veterinarie dell’Università di Pisa. Le tre iniziative, a ingresso libero e gratuito, sono state promosse con l’obiettivo principale di fornire alla cittadinanza e alle associazioni strumenti utili e necessari per capire in modo corretto, chiaro e consapevole, la presenza dei lupi nei nostri territori, così da sapere come comportarsi o a chi rivolgersi per informazioni o segnalazioni visto il diffondersi di notizie, sia sulla stampa che sui social, che possono destare paura e incertezza nella collettività.

Il primo incontro si terrà a Vicopisano, il 5 marzo alle 18:00, in Sala del Consiglio. Il secondo a Bientina, nella Torre Civica in Piazzetta dell’Angiolo, il 12 marzo alle 21:00, il terzo e ultimo si svolgerà a Buti, nella Sala Francesco Di Bartolo, in via Fratelli Disperati, il 19 marzo, sempre alle 21:00. In ogni occasione ci sarà spazio per le domande dei presenti. Prima di ogni incontro sarà fornito il programma dettagliato, con i temi specifici trattati dai relatori, e tutte le informazioni utili per partecipare. Maggiori dettagli sui siti e sulle pagine social dei Comuni e degli enti coinvolti.