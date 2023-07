"Lupo ucciso e impiccato, chi sa parli" ‘Caccia’ a informazioni e testimoni

Lupo ucciso e appeso in bella vista al cavalcavia della Fipili, scende in campo anche l’associazione Lega nazionale per la difesa del cane. Con una denuncia contro ignoti "nella speranza – si legge – che le indagini e le telecamere di sorveglianza presenti nella zona possano aiutare a identificare il responsabile di questo scempio". Allo stesso tempo, spiega commenta Piera Rosati, la presidente dell’associazuione – "chiediamo la collaborazione di chiunque abbia informazioni utili perché un comportamento del genere non può essere in alcun modo tollerato. Eventuali testimonianze possono essere fornite direttamente alle forze dell’ordine oppure segnalate via e-mail all’indirizzo [email protected] https:www.lndcanimalprotection.org5x1000.

"Dalle informazioni che abbiamo raccolto sembra che l’animale sia stato prima ucciso con un colpo di pistola e poi “esposto” in questo modo barbaro e incivile – continua Rosati – . Circola l’ipotesi che tutto questo sia opera di qualche pastore “esasperato” dalle predazioni ai greggi da parte di lupi e ibridi. Eppure gli strumenti per difendere le greggi dagli attacchi ci sono, così come ci sono gli indennizzi per le perdite. Arrivare a una atrocità come questa non ha nessuna giustificazione e dimostra soltanto di essere una persona incivile e pericolosa".