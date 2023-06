Lungarni chiusi per “Bimbimbici”: come cambia la viabilità in centro

Pisa, 2 giugno 2023 – Domenica 4 giugno si svolgerà in città la manifestazione “Bimbimbici”, tesa a promuovere la mobilità sostenibile e a diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi. Per consentire lo svolgersi dell’evento il Comune di Pisa ha adottato diversi provvedimenti temporanei di viabilità e sosta.

Dalle ore 8. alle ore 13 eo comunque fino al termine della manifestazione, chiudere al transito veicolare, per le ragioni citate in premessa, le strade sotto riportate: - Lungarni Galilei, Gambacorti, lungarno Pacinotti, Mediceo e Ponte di Mezzo; - Via del Brennero tratto compreso tra Bagni di Nerone / Via L. Bianchi / Via C. Matilde e la Rotonda Martiri delle Foibe: chiusura al transito veicolare fino al completo passaggio dei partecipanti la manifestazione. - PERCORSO RISERVATO AI PIU’ PICCOLI: Partenza Lungarno Gambacorti, Ponte Solferino, Lungarno Pacinotti, Lungarno Mediceo, Ponte della Fortezza, Lungarno Galilei, arrivo in Piazza XX Settembre. - PERCORSO PER TUTTI I PARTECIPANTI: da quello suindicato, proseguimento su Lungarno Gambacorti, Via Mazzini, Piazza Vittorio Emanuele (stop temporaneo per ricompattamento del gruppo partecipanti), Largo Padri della Costituzione, Piazza Sant’Antonio, Via Crispi, Ponte Solferino, Piazza Solferino, Via Roma, Via Galli Tassi, Via Porta Buozzi, Via Ghini, Piazza Cavallotti, Via Boschi, Piazza Arcivescovado (stop temporaneo per ricompattamento del gruppo partecipanti), Via Camozzo, Via Cardinale Maffi, Largo del Parlascio (stop temporaneo per ricompattamento del gruppo partecipanti), Via del Brennero, Largo San Zeno, ingresso in pista ciclabile lungo le mura ed uscita in Via San Francesco (stop temporaneo per ricompattamento del gruppo partecipanti) , Via di Simone, Via Santa Bibbiana, Piazza Mazzini, Lungarno Mediceo, Ponte della Fortezza, Lungarno Galilei, arrivo Piazza XX Settembre. - Le corsie lato ovest del P.te della Fortezza e le due corsie lato est del Ponte Solferino saranno delimitate, a cura della Pisamo, da coni di plastica, riservando il transito ai partecipanti alla manifestazione. - Al fine di consentire l’uscita dei veicoli già in sosta sul Lungarno Galilei e nella ZTL S. Martino e ZTL S. Antonio (comparto via Toselli - piazza Facchini – via Mazzini) di raggiungere le proprie abitazioni: inversione del senso di marcia di Piazza S. Sepolcro e Via F. Dal Borgo; abrogazione dell’area pedonale in Via S. Martino, tratto da Vicolo del Moro a Corso Italia e in Via Toselli, tratto da Corso Italia a Via Garofani; istituzione del senso unico alternato su Via Toselli, tratto da Via Garofani a Via dell’Occhio, con nuova viabilità da percorrere: Via Toselli, Via Garofani, Piazza Grilletti, Via La Nunziatina, Via Mazzini; - di istituire il divieto di accesso, all’immissione di tutte le strade e i vicoli sui Lungarni oggetto del presente provvedimento e più precisamente sulle vie: Bovio, Silvestri, Lanfranchi, Scorno, Torti, San Sepolcro, Franceschi, Del Moro, Belle Donne, Mecherini, delle Conce, Sant’Antonio, Buongusto, Santa Maria, Serafini, Tidi, Vigna, P.zza Cairoli, P.zza Mazzini; - Via Sant’Antonio intersezione Via La Maddalena, obbligo di svolta a sinistra; - Via Santa Maria intersezione Via Trento, obbligo di svolta a destra; - Via San Nicola, istituzione del senso unico alternato a vista e con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente, a bassa velocità ed adottando tutte le cautele del caso e obbligo di svolta a destra in corrispondenza dell’intersezione con Via Santa Maria; - Via Palestro, inversione del senso unico nel tratto Via Cavour- Via Verdi; - Via Cavour intersezione Via Palestro obbligo di svolta a sinistra; - Via Santa Bibbiana con direzione sud all’ intersezione Via del Buschetto/Via Gereschi, obbligo di svolta a sinistra; - Via del Buschetto obbligo di proseguire diritto all’intersezione con Via Santa Bibbiana; - Le auto parcheggiate sui Lungarni Sud, chiusi al traffico veicolare, potranno percorrerli, solo in uscita, procedendo a passo d’uomo (5- Kmh) utilizzando percorsi di viabilità interna; - Le auto parcheggiate sui Lungarni Nord, chiusi al traffico veicolare, potranno percorrere solo in uscita versi il Ponte della Fortezza, a passo d’uomo e comunque dopo il passaggio dei partecipanti e comunque autorizzati dal personale di scorta alla manifestazione.