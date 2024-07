Lucean le stelle del Certosa festival. Al via la kermesse nel cuore di Calci

Torna nel cuore di Calci per la XXIV edizione il Certosa Festival, l’appuntamento che sigla l’estate del lungomonte pisano con le arie più belle della musica di tutti i tempi. Una rassegna che abbraccia i generi musicali di maggior rilievo con artisti di calibro, e che valorizza con la sua particolarità il valore culturale del territorio. A partire da domani ("Night Fisher - dal rock Progressive inglese a quello italiano) fino all’11 settembre si susseguiranno otto appuntamenti "sotto le stelle", in piazza Garibaldi con inizio alle 21,30, e, in caso di maltempo, gli spettacoli si svolgeranno al Teatro Valgraziosa di Calci, con ingresso gratuito. Alla presentazione hanno partecipato il sindaco, Massimiliano Ghimenti, il vice-sindaco e assessore alla Cultura, Valentina Ricotta, affiancata dalla consigliera Antonella Labruzzo con delega di supporto alla Cultura e all’Associazionismo, e del direttore artistico del Festival, Salvatore Ciulla. "Un appuntamento importante – ha sottolineato il primo cittadino– che in questo quasi quarto di secolo ha saputo cogliere le mutate esigenze della popolazione modificando la sua programmazione senza mai tradire la sua missione originaria. Un evento significativo per Calci che annualmente propone spettacoli interessanti e artisti di rilievo senza mai dimenticare quelle realtà locali che sono ricchezza culturale per il territorio".

Il direttore artistico ha evidenziato come l’evento si leghi fortemente al centenario della morte di Giacomo Puccini: "a lui è dedicato il titolo del Festival "…e lucean le stelle", un emblematico titolo tratto da una delle più famose romanze del maestro tratta dall’opera Tosca, a me cara per averla messa in scena come regista più volte- ha affermato-ma quelle stelle sono anche quelle che illuminano le notti calcesane e affascinano i turisti e quelle dei mille sogni, progetti, desideri, aspirazioni che i cuori dei residenti e degli ospiti tengono stretti". A Puccini sono dedicati due appuntamenti: venerdì 12 luglio con "E lucean le stelle, escursus nell’universo pucciniano" e venerdì 6 settembre con "Vissi d’arte, vissi d’amore", conversazione-concerto con Emiliano Sarti e Stefano Mecenate. Info [email protected].

Alessandra Alderigi