Luca Heltai tra i vincitori del prestigioso Siam/Acm Prize

Pisa, 24 febbraio 2025 - Il professor Luca Heltai, associato al Dipartimento di Matematica dell’Università di Pisa, è tra i vincitori del prestigioso Siam/Acm Prize in Computational Science and Engineering 2025.

Il premio, assegnato ogni due anni dalla Society for Industrial and Applied Mathematics (Siam) e dall’Association for Computing Machinery (Acm), riconosce contributi eccezionali nello sviluppo e nell’uso di strumenti matematici e computazionali per la soluzione di problemi scientifici e ingegneristici.

Il professor Heltai è stato premiato insieme agli altri autori principali del progetto deal.II, una libreria open-source di grande impatto per la risoluzione numerica di equazioni alle derivate parziali mediante metodi agli elementi finiti. Il software si distingue per l’elevata qualità e modularità, fornendo algoritmi e strutture dati ben documentati che permettono a intere comunità di sviluppare modelli computazionali avanzati.

La cerimonia di premiazione si terrà durante la Siam Conference on Computational Science and Engineering, che si svolgerà dal 3 al 7 marzo 2025 a Fort Worth, Texas, USA.