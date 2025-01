L’Orsa Minore a Trump: "Legga della Groenlandia e del Nobel con gli sci..."

"Trump? Si legga un bel libro sulla Groenlandia, anzi no, se ne legga almeno tre. Glieli consiglio io". Un cartello di inequivocabile sagacia è quello che è stato messo dalla libreria indipendente L’Orsa Minore di via Mercanti. Il cartello invita ad entrare chi vuole un libro mentre invita carinamente a girar al largo, coloro che vogliono invadere la Groenlandia. Nicolò Gaudino mente ed anima della libreria è sul pezzo; i suoi cartelloni sono un po’ il termometro di ciò che c’è nell’aria, di ciò che è esasperato, di ciò che intimidisce, di ciò che è fuori dalle righe. La frase, o la boutade secondo alcuni, dell’ appena nominato presidente degli Stati Uniti Donald Trump di invadere la Groenlandia ha fatto il giro del mondo per poi fermarsi in via Mercanti, catturata ed ingessata da Gaudino. C’era la corsa all’oro e con Trump sembra riparta la corsa alla conquista del Grande Nord.

"La Groenlandia è terra di grandissime risorse materiali che fanno gola da sempre a tanti ed è collocata in uno scacchiere di tratte commerciali strategiche come lo è il Canale di Suez, quello di Panama ed in passato, quello dei Dardanelli. Trump però forse ignora che la Groenlandia da sempre è terra di difesa delle minoranze del Grande Nord, è terra di scoperte e ricerche scientfiche. E’ il luogo in qualche modo "ideale" dove uomo e natura sono compenetrati e onorano un confronto ad armi pari".

Le avvisaglie che Trump manda non sono né di difesa delle minoranze né dell’ecosistema. "Il grande esploratore norvegese Fridtjof Nansen attraversò la Groenlandia con gli sci. Nansen era esploratore, scienziato e filosofo. Vinse il premio Nobel della pace nel 1922. Si batté per i diritti delle minoranze di tutto il Grande Nord. A lui si deve l’aver creato un passaporto Nansen per gli apolidi. Trump lo sa? Il Grande Nord va oltre la sua ricchezze in materie prime. Il Grande Nord è la difesa degli Inuit. Le Svalbard hanno un magazzino dove sono conservati i semi di tutte le piante del pianeta. L’Italia ha aderito a quell’accordo. Quando un italiano va alla Svalbard diventa cittadino delle Svalbard". Gaudino ha la libreria Orsa Minore che col naso all’insù stimola a leggere quaggiù. "Trump deve leggere "Aua" edeizioni Adelphi di Knud Rasmussen l’etnografo ed esploratore a cui dobbiamo i materiali piu` preziosi sugli Inuit e altre popolazioni dell’estremo Nord. Poi gli scritti sull’esplorazione di Nansen ed infine ma non in fine, Artico Nero di Matteo Meschiari edizioni Exorma". Qui il Nord diventa Sud e l’idea di terre incontaminate diventa sogno, immaginazione e utopia.

Carlo Venturini