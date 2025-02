L’operetta nella hall della musica di "Maro Cristiani"

Arie da operetta nella ‘hall della musica’ della ditta "Maro Cristiani. Pavimenti d’autore". L’ultima programmazione è uscita dagli schemi tradizionali del classicismo musicale raccogliendo tuttavia un successo perfino insperato. E’ accaduto allorché si è esibita la compagnia di canto lirico ‘Agogica’. Formatasi a Venezia, la compagnia effettua tournée in tutta Italia esibendosi in canzoni veneziane e brani di notissime operette. L’operetta, si sa, è un po’ uscita dai palinsesti dei grandi teatri ma resiste nel cuore del pubblico. Come è stato dimostrato nell’esibizione svoltasi nella nostra città. Il gruppo Agogica, dopo aver cantato un medley di canzoni veneziane, si è esibito in notissimi bravi operettistici: da Vedova Allegra a Cin Con Là, da Sangue Viennese a Il Paese dei Campanelli. Il folto pubblico non ha lesinato applausi. Direttrice dello spettacolo "da Venezia a Vienna" è stata Elisabetta Battaglia, al piano il maestro Giovanni Campello, alla fisarmonica Claudio Cecchetto mentre Renato Simeoni è stato la voce narrante che legava i vari momenti. In questi spettacoli che Stefano e Mara Cristiani organizzano in uno spazio attrezzato della loro azienda, diventata sempre più un atelier, può accadere che si attardino ad ascoltare questi momenti musicali anche persone, talvolta personaggi, che si siano recati in azienda per fare acquisti. Attratti dalla musica, spesso diventano essi stessi entusiasti spettatori. È stato il caso dello spettacolo "Da Venezia a Vienna" allorché a non lesinare applausi è stata la nota giornalista Cesara Buonamici con il marito Joshua: entrata come cliente, alla fine ha assistito allo spettacolo dichiarandosene entusiasta.