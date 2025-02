Lo sport per crescere: "Anno grandioso per Pisa con i nerazzurri e il Giro"

Sport, benessere, salute. Tre valori che PharmaNutra trasmette nelle scuole anche attraverso il Campionato di Giornalismo. A spiegare come è il vicepresidente di PharmaNutra spa Roberto Lacorte (nella foto di Fabio Taccola).

Lo sport e la scuola: un binomio purtroppo non sempre possibile quando l’impegno sale di livello. Come far crescere la sensibilità su questo importante tema?

"È un argomento a cui siamo particolarmente legati, visto che da diversi anni supportiamo numerose realtà giovanili, anche singoli sportivi, quindi siamo coscienti delle difficoltà che un giovane atleta può incontrare nel far convivere al meglio impegno sportivo e impegno scolastico. Noi partiamo da un presupposto, che magari può sembrare anche banale ma non lo è affatto: la scuola, nella crescita dei nostri ragazzi, è basilare, non ci sono deroghe, quindi deve essere ben chiaro che un giovane sportivo deve necessariamente trovare il modo di portare avanti il proprio percorso scolastico, oltre a quello agonistico. Questo comporta sacrifici, certo, ma vanno messi in preventivo. Poi è chiaro che la scuola stessa deve cercare di venire incontro alle esigenze dei giovani atleti, o almeno non mettergli i bastoni tra le ruote".

Salute significa tanto anche prevenzione. Come spiegarla ai più piccoli?

"Tutti sappiamo che prevenire è sempre meglio che curare, ma a volte siamo portati ad affrontare i problemi solo quando ci esplodono tra le mani e questo non va bene. Nell’ambito specifico della salute la prevenzione è fondamentale, perché riduce drasticamente il rischio di problemi seri. Prevenire significa anche adottare stili di vita sani, alimentarsi correttamente, avere cura di sé, del proprio corpo, stare lontani dalle cattive abitudini: questo è il messaggio che vogliamo trasmettere ai più giovani. E lo sport, in questo contesto, è davvero fondamentale, perché non solo migliora la salute fisica, e di conseguenza anche quella mentale, ma svolge un compito molto importante in termini di insegnamenti di vita, quindi nella gestione dei propri impegni, nella socializzazione, nella solidarietà reciproca".

Il 2025 un anno importante per Pisa con lo Sporting Club in crescita e la tappa del Giro d’Italia, quali le prossime sfide?

"Si, un anno importante che speriamo continui ad essere tale... Le realtà citate hanno tutto il nostro sostegno, perché del Pisa Sporting Club siamo main sponsor, mentre del Giro d’Italia un fornitore ufficiale, per i prossimi tre anni, con la nostra linea di integratori per gli sportivi Cetilar Nutrition, quindi il nostro coinvolgimento, anche emotivo, è totale. Le premesse per vivere un 2025 eccezionale ci sono tutte e la città di Pisa, lo diciamo con orgoglio, merita davvero tutto questo. Noi siamo e saremo sempre profondamente legati al nostro territorio. Non è una questione di business o di altro, ma di radici, di amore, passione. Di cuore, insomma. E al cuore non si comanda".