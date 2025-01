Lo scenografico arrivo a bordo di un fuoristrada

Un evento che si annuncia essere davvero straordinario, un appuntamento con la tradizione che però profuma anche di tempi moderni. Sarà una Epifania molto speciale, quella a Vicopisano, perché la Befana non arriverà affatto a cavallo di una scopa. Anche nel 2025, è pronta a giungere a bordo di un fuoristrada, grazie ai volontari e volontarie del Vicopisano Fuoristrada Club.

Si comincia domani pomeriggio dalle 17 con la festa: la Befana, dopo essere scesa dal suo potente mezzo, distribuirà in infatti nella piazza Cavalca dolci, calze e doni a tutti i bambini e le bambine presenti. Ci saranno musiche natalizie, bomboloni caldi e un’atmosfera senza dubbio magica per tutti, grandi e piccini! E sarà festa grande anche per salutare le festività natalizie, grazie a una Epifania originale e coinvolgente per famiglie e tanti, tantissimi bambini bambine.

Il giorno prima, ovvero nella giornata di oggi, la vecchina si fermerà a Lugnano nel giardino parrocchiale dei campi estivi, per una festa organizzata dal Cif Vicopisano, dalle 15. Tra giochi, caccia al tesoro e gustose merende per tutti i bambini, la Befana inizierà a distribuire le sue calze... e chi è stato buono riceverà tante cose interessanti. In entrambi i casi, sia il 5 che il 6, la partecipazione è libera e gratuita.

Il ringraziamento va ai volontari e alle volontarie del Vicopisano Fuoristrada Club e del Cif Vicopisano, che si mettono sempre a servizio della comunità, dagli interventi a favore dell’ambiente, a quelli maggiormente rivolti al sociale, dagli eventi che richiamano tantissime persone incentivando il turismo e valorizzando il territorio e le attività ricettive e commerciali fino a quelli, come la Befana in fuoristrada, che fanno divertire i bambini e sono preziosi perché uniscono di più la comunità. In attesa di conoscere il calendario dei prossimi appuntamenti realizzato per il 2025 dall’amministrazione comunale.