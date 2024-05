Lirica all’Arsenale La kermesse tra bel canto, turismo e promozione

Uno scrigno magico nel cuore del centro storico di Pisa, che ogni giovedì risuonerà delle arie più belle della lirica. La rassegna "Lirica all’Arsenale" è un’iniziativa del Cineclub Arsenale con la collaborazione di Confcommercio provincia di Pisa, Federalberghi, Comune di Pisa e Fondazione Cerratelli: dal 9 maggio alle 18 lo spazio cinematografico Sammartino si trasformerà in teatro per dare vita alle opere più conosciute di Giacomo Puccini, Pietro Mascagni e Giuseppe Verdi, eseguite dal vivo da soprani, tenori e baritoni, accompagnati dal pianoforte. "è un modo nuovo per coinvolgere i turisti che si trovano in città e che amano questo genere di music a- sottolinea Andrea Romanelli, presidente Federalberghi Confcommercio - siamo pronti a condividere con i nostri ospiti una proposta che ci convince, le nostre strutture ospitano viaggiatori che per il 70% arrivano dall’estero, e che per un’ora potranno immergersi nei capolavori musicali conosciuti in tutto il mondo". A rendere ancora più fruibile l’offerta, le locandine sono state tradotte in più lingue, in modo da essere accolte con piacere da tutte le tipologie di visitatori, che coglieranno l’occasione per assistere ad una rappresentazione teatrale in una delle sale più piccole d’Italia adibite a questo scopo.

"È un ulteriore segnale del nostro spirito di accoglienza - afferma l’assessore al turismo Paolo Pesciatini - che cade proprio nel centenario dalla morte di Giacomo Puccini, legato per molteplici motivi a Pisa". Sul palco i soprani Brunella Carrari e Gloria Biondi, il tenore Alessandro Poletti, il baritono Marco Gasperini e i pianisti Gabriele Bonci e Gilberto Rossetti. "La lirica dell’Arsenale porta l’opera al cinema- ha dichiarato Alberto Gabbrielli del Cineclub Arsenale- lo spazio di solito utilizzato per la proiezione dei film in versione originale, diventerà una sala d’opera". Le arie di Tosca, La Traviata, Cavalleria Rusticana, e altri pilastri della storia della lirica fonderanno il piacere dell’ascolto con l’esperienza di degustazione dei cibi tipici delle nostre terre, alla fine di ogni spettacolo infatti sarà proposto un aperitivo con gli artisti: "musica e buon cibo vanno da sempre insieme indissolubilmente- afferma Daniela Petraglia, presidente di ConfRistoranti- è un’occasione straordinaria per offrire un’esperienza di qualità ai visitatori della nostra meravigliosa città, che speriamo diventi una consuetudine".

Alessandra Alderigi