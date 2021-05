Pisa, 2 maggio 2021 - Forte vento di Libeccio sul litorale pisano nella notte fra il 1° e il 2 maggio 2021 e nella mattina di domenica 2. Danni in alcuni stabilimenti balneari, in particolare al bagno Meloria a Tirrenia. Un albero è poi caduto sulla Bigattiera rendendo necessario l’i8ntervento dei vigili del fuoco.





Una notte di allerta ed emergenza tra i balneari del litorale pisano che sapevano del maltempo in arrivo i primi giorni di maggio e per questo hanno rinviato le aperture al pubblico che potevano essere già nerl giorno della festa dei lavoratori.



Massima attenzione anche per le ghiaie del lungomare marinese. Il mercato domenicale previsto, proprio a causa del maltempo, è stato rinviato.

© Riproduzione riservata