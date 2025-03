Legge regionale sul fine vita: San Giuliano organizza un’assemblea pubblica

San Giuliano Terme (PI), 11 marzo 2025 – L'amministrazione comunale di San Giuliano Terme promuove un importante momento di informazione e dibattito pubblico con l'assemblea "La legge sul fine vita in Toscana: che cosa cambia?", in programma venerdì 14 marzo alle 18 presso la sala del consiglio comunale. L'iniziativa nasce nell’ambito delle attività promosse dalla presidente del consiglio comunale con delega ai diritti civili e alle pari opportunità Elisa Pistelli e rappresenta un’occasione importante per approfondire le implicazioni della storica legge regionale approvata lo scorso 11 febbraio.

L’assemblea è aperta a tutta la cittadinanza e si propone di offrire un’informazione chiara sulla nuova normativa regionale, approvata a larga maggioranza dal consiglio regionale della Toscana su iniziativa dell’associazione Luca Coscioni. La legge, dando attuazione a una sentenza della Corte Costituzionale del 2019, garantisce a chi si trova in condizioni di sofferenza estrema la possibilità di scegliere consapevolmente il proprio fine vita, con procedure definite e tempi certi, riaffermando l’impegno della Regione Toscana per la dignità e l’autodeterminazione delle persone.

All’incontro interverranno il presidente del consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo, il professore di diritto costituzionale dell'Università di Pisa Giuseppe Campanelli, il consigliere comunale e medico dottor Paolo Malacarne, ex primario di terapia intensiva a Pisa, che illustrerà gli aspetti sanitari della normativa e il sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli, che trarrà le conclusioni dell’assemblea. A moderare l’evento sarà la presidente del consiglio comunale Elisa Pistelli.

“Questa assemblea non è solo un momento informativo, ma un’opportunità di confronto su temi fondamentali come la libertà di scelta e il rispetto della dignità umana" sottolinea Elisa Pistelli. "Come amministrazione, riteniamo essenziale fornire ai cittadini gli strumenti per comprendere a fondo le leggi che riguardano i loro diritti fondamentali”.

“È importante che la nostra comunità partecipi attivamente a questo dibattito” aggiunge la presidente Pistelli. “L’assemblea sarà un’occasione preziosa per approfondire un tema che tocca la dignità e l’autodeterminazione di ogni persona, principi alla base del nostro impegno istituzionale quotidiano”. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.