Giovedì 1 febbraio alle 21 il grande ritorno di Sabina Guzzanti sul palco della Città del Teatro di Cascina con “Le verdi colline dell’Africa”. L’artista romana sarà in scena, insieme a Giorgio Tirabassi, nella triplice veste di autrice, interprete e regista del suo nuovo spettacolo: “Le verdi colline dell’Africa”, un personalissimo tributo al testo Insulti al pubblico dello scrittore e drammaturgo austriaco Peter Handke, Premio Nobel per la Letteratura nel 2019 e più volte collaboratore di Wim Wenders.

"È difficile parlare de Le verdi colline dell’Africa senza rovinare la sorpresa per gli spettatori. – si legge nelle note di spettacolo -Si può dire che di sicuro non è quello che ci si aspetta. È un testo provocatorio e che non racconta deliberatamente nulla: non c’è una storia, né una scenografia e nemmeno i personaggi. L’unica cosa che rimane è il pubblico e l’energia vitale di una delle autrici più libere e creative nel panorama italiano, che prenderà di mira, insieme a Giorgio Tirabassi, le abitudini e il torpore intellettuale degli spettatori, ponendoli al centro di un gioco divertente e irriverente, coinvolgendoli in modo inedito grazie a un dispositivo molto originale, che crea occasioni comiche esilaranti. Questo voleva Handke, e questo ci regalerà Sabina Guzzanti.

Uno spettacolo ma soprattutto un gioco che ruota intorno ad un serissimo confronto sul teatro e la sua essenza. Attraverso un gioco metateatrale Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi ci regalano uno spettacolo divertente e innovativo, pieno di spunti satirici sulla contemporaneità, che ruota intorno a un confronto sul teatro e la sua essenza. Una produzione Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro con Argot Produzioni in cooproduzione con Solares Fondazione delle Arti e Fondazione Sipario Toscana Onlus. Prevendita in teatro e sul circuito Ticketone,

dal lunedi al venerdi 10-14, mercoledì 10-14 e 17-19, sabato 10-13. La sera di spettacolo la biglietteria aprirà alle 20.

info 050.744400 3458212494

[email protected]

La Città del Teatro via Tosco Romagnola 656 Cascina (PI)