"Le troppe contraddizioni di Dringoli"

"Ci sono profonde contraddizioni tra quello che l’assessore Dringoli auspica in una recente intervista a La Nazione (‘spostarsi in treno e con il trasporto pubblico locale o usare i parcheggi scambiatori’) e quello che sta facendo: in questi anni il traffico privato è stato infatti incoraggiato". Lo afferma il consigliere comunale del Pd, Andrea Ferrante, criticando anche la sperimentazione di via Santa Marta che "disegna una direttrice di attraversamento nord-sud direttamente in centro: un azzardo che introduce ulteriore confusione nel pieno delle festività natalizie e da residente spero che funzioni, ma temo che avrà l’effetto di attrarre nuovo traffico e rendere pericolosi gli incroci e gli attraversamenti". Secondo Ferrante, invece, "se si vuole ridurre il traffico bisogna potenziare il trasposto pubblico, creando linee alta mobilità in accesso dai comuni limitrofi. seve essere raddoppiato l’asse ferroviario con Firenze, con una linea destinata al collegamento con l‘Alta Velocità e l’altra adibita a un servizio ad alta frequenza di tipo metropolitano e devono essere ridotte le possibilità di accesso per i non residenti e favorita una mobilità dolce, ma invece avviene l’esatto opposto e sul bike sharing è stata ritirata una proposta che non stava in piedi, mentre sui parcheggi si fanno silos multipiano in centro anziché incentivare e potenziare gli scambiatori in ZTL siamo al colmo, con i residenti costretti a vagare per un posto, mancano i controlli e probabilmente i permessi sono stati concessi troppo generosamente". "La tramvia segna il passo - attacca il consigliere dem - e non c’è una progettazione intercomunale della mobilità".