Le scuole a macchia di leopardo. Aperture, chiusure e cambio orari

PISA-PROVINCIA

Passa il Giro d’Italia... tutti a casa. Niente scuola. No. Proprio tutti no. Qualcuno rimarrà a casa (e potrà andare a vedere il passaggio di Pogacar e compagni), ma per tanti altri si apriranno le porte delle scuole come ogni mattina. A Pisa domani tutte le scuole aperte. Chiuse a Vecchiano e San Giuliano Terme. A Calci tutte le classi escono alle 11. A Vicopisano uscite anticipate alle 12 per le Primarie di Uliveto e Vicopisano. A Uliveto Terme non è previsto il servizio di mensa pertanto gli alunni che parteciperanno al doposcuola dovranno uscire alle 12 ed essere riaccompagnati a scuola dai genitori alle 14. Alla Primaria di Vicopisano è garantito il servizio mensa per i due turni agli alunni del tempo pieno e del doposcuola. Per la Secondaria il trasporto del ritorno è anticipato alle 12 per le classi che escono alle 13, regolare per chi esce alle 14. Servizio mensa garantito alla 3^ B che ha tempo pieno. A Cascina, invece, sarà sospesa l’attività didattica in soli due plessi: sezioni D e F della Secondaria di primo grado Pascoli e delle classi a tempo corto della Primaria Galilei dalla 1^ alla 5^ A. A Calcinaia niente scuola alla Secondaria di primo grado Quasimodo di Fornacette e nelle classi a tempo corto, 1^ C, 2^ B e 2^ C della Primaria Pertini di Fornacette.

A Pontedera "sarà sospesa l’attività didattica nelle scuole Secondatie di secondo grado". "Tutte le altre scuole restano aperte, ad eccezione di alcune classi del plesso di Madonna dei Braccini a La Borra, la cui attività sarà sospesa a partire dalle 11 – si legge in un comunicato del Comune – La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale, di concerto con la Prefettura, considerando l’impossibilità di garantire il ritorno a casa degli studenti nella forbice oraria 12-14. Per questo e in ragione del percorso della tappa, la decisione riguarda solo le scuole superiori e alcune classi della Madonna dei Braccini a La Borra".

La carovana del Giro d’Italia attraverserà anche il territorio comunale di Ponsacco, ma qui la sindaca Brogi non ha emesso alcuna ordinanza di chiusura delle scuole o uscita anticipata dalle aule. A Capannoli, invece, rimarranno chiuse la Primaria e la Secondaria di primo grado di Capannoli la cui uscita è prevista alle 13 e il servizio di trasporto a casa dei bambini e dei ragazzi con gli scuolabus andrebbe a coincidere con il passaggio del Giro. A Terricciola chiuse tutte le scuole. A Lajatico la Primaria e la Secondaria escono alle 12. A Volterra decisa la sospensione delle attività in tutti i plessi scolastici.