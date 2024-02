Le ragioni del dubbio con DreamBook edizioni

Anche quest’anno DreamBook edizioni, nel suo programma di collaborazione con gli istituti scolastici della provincia di Pisa, ha iniziato con alcune classi del liceo scientifico Buonarroti un percorso formativo valido per le attività di orientamento . "Letteratura e impegno. Le ragioni del dubbio" è il titolo di questo ciclo di incontri: "Il dubbio - spiega una nota della casa editrice pisana - come elemento di crescita, come bisogno di confronto ma anche come momento critico e destabilizzante. Il dubbio come realtà che ci accompagna a ogni età e che spesso subiamo come fattore negativo anziché utilizzarlo per andare a fondo con la nostra coscienza e con gli altri. Tre autori e tre libri saranno il fil rouge di questo percorso: il primo appuntamento è in programma il 23 febbraio con l’archeologo Flavio Barbiero autore del saggio ‘Anno 1186 A.C. - Nel nome di Sethhnakht’, il primo marzo sarà protagonista Denise Ciampi autrice del romanzo ‘La rosa è viva’ e l’ultimo appuntamento, con data ancora da definire, sarà con la scrittrice Regina Caterina che proporrà il nuovo romanzo ‘Le ragioni del silenzio’. Affiancheranno il lavoro di DreamBook Giovanni Bruno, docente di storia e filosofia, e Manola Bartalucci docente di lettere".

L’obiettivo è stimolare la riflessione e il senso critico dei ragazzi attraverso il confronto con autrici ed autori che hanno affrontato nei loro libri tematiche di grande attualità: un’occasione anche per mettersi in gioco loro stessi in un ruolo com’è quello di scrittore che offre la possibilità di scoprire o approfondire attitudini che diversamente rischierebbero di restare chiuse nel cassetto dei sogni.