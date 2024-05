Le più trasmesse a Radio Incontro Pisa

Le più suonate da Radio Incontro Pisa, la radio della nostra città, nella consueta rubrica firmata da Luca Demar.

1. Negramaro – Luna piena “Luna piena” è una canzone particolarmente significativa per i Negramaro. A firmare la canzone è Giuliano Sangiorgi, il nuovo brano estratto per la rotazione radiofonica serve per presentare al pubblico il nono disco d’inediti della band salentina.

2. Angelina Mango – La noia (Eurovision version) Tifiamo tutti per lei. Vedere questa giovane voce sul palco dell’Eurovision non ci può dare altro che grandi emozioni. 3. Noemi– Non ho bisogno di te Noemi torna con la sua nuova canzone “Non ho bisogno più di te”. Sono passati tre anni dall'uscita del suo ultimo album "Metamorfosi" e anche questa volta Noemi parla di cambiamento, argomento principale del suo ultimo lavoro, e di questi ultimi anni della sua vita 4. Piotta – Professore In un mix tra rap e world music, tra percussivo e melodico questo brano racconta quella che è la città oggi, in particolar modo in quel quadrante est di Roma (Tor Pignattara, Labicano, Mandrione, Pigneto, Quadraro e Villa Gordiani) che da tempo rappresenta uno dei volti più interessanti e dinamici della capitale. 5. Gaia – Dea saffica La canzone è una dichiarazione di Gaia per mettere in risalto i valori della Donna come l’amore, la sorellanza, la rabbia, la fertilità e il piacere. La femminilità è anche creatività e capacità di rinascere.