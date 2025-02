Le più ascoltate a Radio Incontro Pisa

Pisa 27 febbraio 2025- Musica italiana protagonista con le canzoni di Sanremo inserite nella playlist curata da Luca Demar.

1. Rkomi – “Il ritmo delle cose” L’accento milanese e una faccia che fa impazzire tutte le teenagers. Rkomi ha presentato un brano che lo si apprezza man mano che lo si ascolta. La classifica ufficiale della kermesse canora non l’ha particolarmente premiato, ma tutto è stato ricompensato dai numerosi passaggi radiofonici in tutte le emittenti nazionali e non solo.

2. Achille Lauro – “Incoscienti giovani” Per molti è il vero vincitore di Sanremo 2025. Achille Lauro è passato dall’indossare la tutina glitterata a presentarsi in questa edizione con un look sobrio e maturo come lo è di pari passo anche la sua scrittura. Una ballata che ci fa scoprire un Achille Lauro autentico, giovane e cosciente di ciò che vive e racconta.

3. Lucio Corsi – “Volevo essere un duro” La vera rivelazione di questo festival, si prepara a stupirci sul palco dell’Eurovision Song Contest il prossimo maggio. La sua musica ci ricorda che anche se vogliamo esser duri, in realtà, la nostra vera natura sta nel vivere pienamente la nostra umanità.

4. Gaia – “Chiamo io chiami tu” Vincitrice del talent targato Maria De Filippi, Gaia rimane coerente a ciò che ci ha abituato: sonorità pop che evocano ritmi latino-americani. Il brano sanremese è ideale per divertirsi e ballare pensando di essere a Copacabana Beach.

5. Massimo Ranieri – “Tra le mani un cuore” Tra gli autori di questo brano ci sono: Tiziano Ferro e Nek. Il brano è una fotografia di un amore finito e lacerato. Solo la voce di Massimo Ranieri lo rende una vera e propria perla musicale nonostante la sofferenza intrisa nel testo.