Le più ascoltate a Radio Incontro Pisa

Ecco le canzoni nuove più trasmesse da Radio Incontro Pisa, scelte per noi da Luca Demar.

1. Il Cile Nadir Questa ballad dal ritmo spensierato nasconde sorprendentemente un che di profondo, un dialogo a senso unico con chi non fa più parte della nostra vita. Una sorta di rassicurazione, un modo per continuare a raccontarsi nonostante non si faccia più parte uno della vita dell’altra. 2. Lost frequences & David Kushner In my bones Ritmo ed energia per questo brano ricercato e musicalmente ben realizzato. Non solo sonorità sintetizzate, ma anche cori e la presenza delle percussioni che danno il movimento a tutto il brano.

3. Mr Rain Paura del buio

Reduce per la seconda volta dal Festival di Sanremo, Mr. Rain torna con Paura del buio. Un pezzo contenuto nel suo ultimo album, Pianeta di Miller, e che proprio come Due altalene e Supereroi racconta qualcosa di intimo, fragile, dando vita a un testo che trasuda consapevolezza anche davanti alle difficoltà.

4. Kasabian Coming Back To Me Good

è uno dei brani più euforici dell’album “Happenings” in uscita il prossimo 5 luglio. Fa venir voglia di ballare, unendo il pop più raffinato a un ritornello incisivo ed esplosivo 5. L’Aura Pastiglie Il nuovo singolo di L’Aura, cantante bresciana classe 1984. Un brano pop scritto dalla stessa cantante e da Andrea Bonomo. Il suo testo ci regala un’importante riflessione su quanto possa essere vulnerabile l’individuo. Si cerca di sospendere il giudizio verso il prossimo, ma di focalizzarci sulla ricerca di elementi esterni che possano aiutarci a trovare il nostro posto nel mondo. Questa canzone segna l’inizio di un nuovo capitolo della vita professionale per L’Aura.