Le più ascoltate a Radio Incontro Pisa

PIsa 16 aprile 2025- Ecco le più programmate della settimana a Radio Incontro Pisa.

1. Ed Sheeran – “Azizam” Scopriamo un Ed Sheeran fresco ed energico. Ha abbandonato le classiche ballate a cui ci aveva abituato e lo ritroviamo in una hit ritmata e decisamente frizzante per questa primavera-estate. 2. Neffa feat. Izi – “Canerandagio” In questo brano Neffa si veste con i colori e le tinte tipiche di un Jazz club. Ritroviamo oltre che le sonorità jazzate, un Neffa che ritorna al rap con un testo che ci racconta che tutti noi nella vita ci siamo sentiti un po’ come un cane randagio che non “sempre trova pronte le cose nel piatto”. 3. Niccolò Fabi – “Acqua che scorre” Uno dei poeti della musica italiana, ritorna con questo nuovo singolo.Niccolò Fabi, ci riesce a raccontare il suo sguardo stupito e innamorato che si posa su di uno degli elementi più semplici e che noi diamo la sua presenza per scontata: l’acqua. 4. Marina Rei – “Domenica dicembre” E’ ritornata sulla scena musicale, una voce che ha ci ha accompagnato alle porte del nuovo millenio con le sue hit e produzioni. Una su tutte. “Primavera”. Oggi con questa canzone dedicata al ricordo del padre ci apre la porta del suo cuore, dei suoi affetti e della sua straordinaria interiorità. 5. Stereophonics – “There’s Always Gonna be something” Un vento tipicamente britpop soffia in questa canzone. Quando ascoltate questo brano non vi meravigliate se vi sentite come per magia a Piccadilly Circus oppure a Portobello Road. La musica ci fa viaggiare anche indossando solo un paio di cuffie.