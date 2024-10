Le più ascoltate a Radio Incontro Pisa

Pisa 10 ottobre 2024- La playlist di Radio Incontro Pisa a cura di Luca Demar, con tutte le novità e le riconferme di questa settimana, dal 7 al 12 ottobre

1. Cesare Cremonini - “Ora che non ho più te” In attesa di ascoltare nella versione “live” nel 2025. Questo brano anticipa il nuovo album e soprattutto ci restituisce un Cesare Cremonini che ha abbandonato il suo pianoforte e si è immerso in ritmi e in un sound sinth-pop. 2. Lazza – “Male da vendere” Anche un big della musica, come Lazza, viene sfiorato dalla solitudine che il successo provoca. Lazza ammette, in questo brano, che l’esser famoso non è sinonimo di felicità ma “isolamento” dagli altri. 3. Zucchero – “Amor che muovi il sole” Per festeggiare i suoi 69 anni, il 25 settembre 2024, Zucchero regala a tutti i noi un singolo che anticipa il nuovo album. Questa traccia, che è una cover del brano “My Own Soul’s Warning” dei Killers, rappresenta un’interpretazione personale di Zucchero, e con il testo in italiano firmato dallo stesso cantautore 4. Ultimo – “Neve al sole” “Neve al sole” è una delle canzoni più ascoltate dell'ultimo album di Ultimo. Da oggi è anche il nuovo singolo, con passaggi radio e un videoclip nuovo. Il brano ha quasi 7 milioni di ascolti ed è il terzo più ascoltato dell'ultimo lavoro del cantautore romano. 5. Fred de Palma – “Passione” E’ ancora un po’ estate…Prodotta da Jvli, il brano è bachata tutta da ballare, in cui Fred De Palma racconta un sentimento romantico, quello dell’amore più profondo, che si rivela attraverso la passione di una relazione ormai finita, paragonata ad un “fiore che muore nel silenzio”.