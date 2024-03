Latrofa sui social: "Il Curvino è completato"

Sono terminati i lavori per il "curvino" dell’Arena Garibaldi. Ad annunciarlo è stato il vicesindaco di Pisa Raffaele Latrofa con un post sul suo profilo Facebook. "Sabato sera – scrive Latrofa sono terminati i lavori al "curvino" di: rinforzi strutturali in acciaio, sigillatura del calcestruzzo, realizzazione di nuova parete in mattoni e numerazione dei seggiolini - continua il vicesindaco -. Adesso parteciperemo al sopralluogo finale della commissione prefettizia del 26 marzo convinti di aver fatto tutto il possibile affinché il 1 aprile, giorno di Pasquetta si possa riaprire il "curvino" con 500 posti in più di curva nord". L’ultima parola adesso spetterà alle autorità competenti, dai vigili del fuoco al prefetto, per poi autorizzare la riapertura della porzione di settore nella riunione di domani mattina. A quel punto saranno messi in vendita i biglietti per la sfida casalinfga con il Palermo del Lunedì dell’Angelo, probabilmente, potrebbero interrompere lo sciopero che va avanti da mesi e tornare anche i tifosi della Curva Nord al proprio posto sui gradoni dell’Arena.

Michele Bufalino