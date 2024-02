L’Aperitivo del Cigno alla Stazione Leopolda

Legambiente Pisa organizza l’"Aperitivo del Cigno", domani alla sala prove della Stazione Leopolda. L’evento avrà inizio alle 17 e vedrà avvicendarsi vari momenti divulgativi e ludici fino alle 23. Il primo incontro e dibattito della serata sarà "Siamo quel che mangiamo – dai pesticidi al biologico": cosa mettiamo nel piatto? Conosciamo davvero quel che mangiamo? Dalla presentazione del Dossier "Stop pesticidi nel piatto" di Legambiente onlus - la raccolta delle analisi annuali condotte nel nostro Paese sulla presenza di fitofarmaci - fino al libro "Scegliere bio": che impatto ha ciò che mangiamo sulla nostra salute e su quella dell’ambiente? Saranno presenti G. Pietro Carrozza, autore del libro "Scegliere bio"; Annalaura Carducci, docente di Igiene generale ed applicata del Dipartimento di Biologia (Università di Pisa); e Angelo Gentili di Legambiente onlus, responsabile Agricoltura per Legambiente Onlus. Alle 19 seguirà la presentazione finale di "Tempo di agire", un progetto sul turismo sostenibile e le azioni di cittadinanza attiva legate alle escursioni, i monitoraggi scientifici in città, l’attività di sensibilizzazione sul cambiamento climatico ed educazione allo sviluppo sostenibile.

Successivamente ci sarà l’esposizione e la premiazione del Concorso fotografico "È ora!" e l’apericena a buffet (a pagamento). A partire dalle 21 si ballerà con la musica dal vivo del gruppo Roda de samba do encontro e con la partecipazione di Diego Ruschena. Per tutto il tempo dell’iniziativa sarà allestito uno spazio con gadgets Legambiente e l’area tesseramento per nuovi e le nuove soci. L’evento è realizzato grazie al contributo dell’8 per mille alla Chiesa Valdese.

Giulia De Ieso