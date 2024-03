L’addio ad Alessandro Ferretti. Ha dato la patente a tanti pisani

Se n’è andato, dopo una lunga malattia e all’età di 80 anni, Alessandro Ferretti, storico proprietario dell’omonima "Autoscuola Ferretti" che ha formato generazioni di pisani alla guida. Una vita per il lavoro, rendendo più sicure le strade di Pisa e provincia, grazie ai suoi insegnamenti, teorici e pratici. Ferretti cominciò a lavorare a 18 anni a Roma in questo settore per poi trasferirsi nel 1968 a Pisa, dove ha proseguito l’attività. Da Marina di Pisa, passando per Vecchiano, fino a lavorare attivamente anche all’Aci, Ferretti iniziò da dipendente prima di aprire la sua creatura nel 1986. Dalla storica sede di via Vespucci, ancora attiva, passando per la sede di Cisanello in collaborazione con l’Aci e a Navacchio, sono state ben 3 le autoscuole a marchio Ferretti ad essere state aperte nel corso di questi quasi 40 anni assieme ai figli Paolo e Federica. "Mio nonno è sempre stato un grande amante del proprio lavoro - dichiara Pietro Ferretti, nipote di Alessandro - Lo ha sempre messo davanti a tutto. Era profondamente orgoglioso di quello che faceva e lo faceva molto bene. Il nostro era un rapporto importante, siamo praticamente cresciuti in autoscuola". Il nipote Pietro ci tiene anche a raccontare un aneddoto: "Nonno raccontava sempre di come avesse fatto prendere la patente a Diego Pablo Simeone all’epoca del suo trasferimento nel Pisa Sporting Club - prosegue Pietro Ferretti -. Era un grande tifoso del Pisa e, tra i frequentatori dell’autoscuola, per un periodo c’è stato anche l’ex allenatore Luca D’Angelo". Numerosi sono gli attestati di stima e affetto ricevuti dalla famiglia in queste ore che ringrazia sentitamente. I funerali di Alessandro Ferretti si svolgeranno questa mattina alle 10, alla chiesa della Misericordia del cimitero di Via Pietrasantina.

Michele Bufalino