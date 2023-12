La ‘tela di Penelope’ del taglio dei pini. Se la Fi-Pi-Li piange l’Aurelia... non ride

Non va meglio sul tratto pisano della Statale Aurelia, (all’altezza del Camp Darby, ai Mortellini e in zona Madonna dell’Acqua) dove sono in corso ormai da giorni gli interventi di potatura – peraltro giudicata da molti drastica e altamente invasiva – dei pini che costeggiano la sede stradale. Interventi che – al di là dell’aspetto naturalistico e botanico e delle polemiche che ne conseguono - provocano purtroppo ogni giorno rallentamenti del traffico in entrata verso Pisa da Livorno, Stagno e Calambrone fino al cavalcavia dell’area ex Vacis e alla Saint Gobain. Disagi più volte segnalati da molti lettori che ogni giorno, per lavoro, si trovano a percorrere l’Aurelia, in entrata verso la città.