"La risonanza possibile solo da un privato"

La risonanza? Possibile solo dal privato. A raccontarlo è il signor Gherardi. "Domenica mattina (23/03), durante una partita del campionato regionale di calcio futsal, mio figlio ha subito un infortunio serio: una lussazione alla spalla con fuoriuscita della stessa. Da quanto ci è stato riferito, si tratta di una lesione seria che, se non trattata correttamente, comporta un’alta probabilità di recidiva nel tempo".

"Al pronto soccorso siamo stati accolti in tempi tutto sommato rapidi e con cortesia. Dopo i primi accertamenti (lastra), è emersa la necessità di effettuare una risonanza magnetica per valutare l’entità dell’infortunio. Intanto, è stato applicato un tutore da tenere per 21 giorni, con la prescrizione di tornare per la rimozione, portando con sé l’esito della risonanza per decidere il percorso terapeutico successivo".

"Abbiamo chiesto se fosse possibile farla prenotare direttamente da loro. Ci è stato risposto che non è possibile e previsto e dovevamo provvedere noi stessi. Il giorno dopo ho provato a prenotare l’esame online, ma non risultava alcuna disponibilità in tutta la Toscana. A quel punto ho contattato il Cup, che ha confermato l’assenza di disponibilità: non solo a Pisa, ma in nessuna area della regione". Insomma, "il sistema sanitario non è in grado di garantirgli un esame diagnostico fondamentale per completare il suo iter di cura. Sono stato costretto a prenotare l’esame in una struttura privata a pagamento".