La rinascita di San Martino. Il progetto di Confcommercio: "Per il rilancio del quartiere"

Una nuova pavimentazione della strada, il rifacimento delle piazze antistanti le chiese di San Martino e San Sepolcro con un nuovo verde urbano e la realizzazione di un parcheggio multipiano destinato ai residenti e, in parte, a posteggi "a rotazione". Sono questi gli elementi principali di un ambizioso piano di riqualificazione di via San Martino e delle sue piazze, promosso e realizzato da Confcommercio Provincia di Pisa in collaborazione con lo Studio PTA – Pagni Tolaini Architettura.

Una proposta lanciata al comune di Pisa, ed elaborata dall’associazione di categoria con l’obiettivo di rigenerare urbanisticamente via San Martino e le aree limitrofe. Secondo il progetto, la riqualificazione si articolerebbe in tre fasi cruciali. La prima riguarderebbe un nuovo parcheggio del Giardino Scotto: "Tramite la conversione e rifunzionalizzazione delle palestre della Provincia di Pisa in zona Giardino Scotto, attraverso la costruzione di un parcheggio a tre livelli con un’architettura rispettosa del contesto storico delle mura pisane", spiegano gli architetti Alessandro Tolaini e Rino Pagni dello Studio PTA – Pagni Tolaini Architettura. La seconda fase interesserebbe piazza San Martino, con "il recupero di circa l’80% dello spazio, restituendo l’area al pubblico e valorizzandone l’aspetto architettonico". Successivamente, il progetto coinvolgerebbe piazza San Sepolcro, dove sarà realizzata un’isola pedonale che occuperà l’intera superficie circostante la chiesa. La terza fase prevede invece il rifacimento del manto stradale di via San Martino "attraverso una ripavimentazione in pietra arenaria, funzionale alla pedonalizzazione dell’area".

"Questo intervento rappresenta un passaggio fondamentale per il rilancio del centro storico di Pisa – spiega il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli –. Via San Martino costituisce un asse strategico per il commercio cittadino, con attività commerciali e pubblici esercizi di assoluta qualità che vogliamo valorizzare ulteriormente. Rendere questa zona più attrattiva per cittadini e turisti significa rafforzare il tessuto commerciale e migliorare la qualità della vita urbana. È un’opportunità per coniugare sviluppo economico, sostenibilità e valorizzazione del nostro patrimonio storico".

Il progetto, secondo gli architetti Tolaini Pagni, "è basato sull’esigenza di migliorare la qualità urbana e ambientale di una delle vie più rilevanti dal punto di vista storico-urbanistico della città di Pisa. La nuova pavimentazione della strada, il rifacimento delle piazze con il nuovo verde urbano e, soprattutto, la realizzazione del nuovo parcheggio multipiano sono elementi di un programma di interventi capace di definire un nuovo "interno" urbano, attualizzando il comparto alle esigenze contemporanee e fungendo da "innesco" per un miglioramento anche sul piano economico e sociale".