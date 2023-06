La rinascita dell’ex Salvini Lavori in dirittura d’arrivo

Il cantiere aveva preso vita lo scorso aprile, quando in tanti – runners e amanti delle passeggiate sulle Piagge – notarono il primo via vai di operai attorno a quel che rimaneva del glorioso Chalet Salvini. Chiuso dal novembre 2020, dopo la scomparsa di Roberto Salvini, l’imprenditore che per mezzo secolo aveva condotto l’attività. Ora, però, la struttura "foderata" da pannelli amaranto e le transenne che delimitano il cantiere, con il logo dell’impresa Francesco Martinelli, lasciano intendere che i lavori stanno andando avanti a spron battuto. E che forse lo chalet tornerà a nuova vita prima di quanto inizialmente previsto. È la società Gui srl, con in testa gli imprenditori Alessandro Trolese e Matteo Anconetani, la prima classificatasi per realizzare il progetto - che porta la firma di Alessio Batini – che darà la seconda vita di uno dei luoghi più amati dai pisani, che ha ispirato anche una delle più famose canzoni de I Gatti Mezzi. L’affidamento provvisorio degli spazi alla società privata di ristorazione, lungo l’area della golena sul viale delle Piagge, è avvenuta mediamente l’aggiudicazione di una gara pubblica predisposta dall’amministrazione comunale, alla quale hanno partecipato sette società. A seguito dei controlli di legge la direzione Patrimonio del Comune di Pisa ha proceduto all’aggiudicazione definitiva e alla consegna dell’area: una parte, dove insiste il manufatto, di proprietà della Regione ed una parte di proprietà del Comune.