La politica si ferma per lutto. Sospese le presentazioni dei due candidati sindaci

Crollo nel cantiere di Firenze dove nell’area dell’ex panificio militare si sta realizzando un supermercato e dove, a seguito dei fatti di ieri mattina, si registrano morti e feriti. Anche i "politici pisani" intervengono sul terribile incidente, a partire dall’assessora regionale al lavoro, Alessandra Nardini, che ieri mattina a margine del convegno all’Università di Pisa con il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini ha dichiarato: "Notizie come questa non dovrebbero mai arrivare. È intollerabile – ha aggiunto Nardini -, che in Italia si continui a morire, a restare vittime di incidenti, ad ammalarsi sul lavoro. Il lavoro deve essere dignità, vita, mai morte. Il dolore per gli operai morti nel crollo della trave è indescrivibile". Sui fatti di Firenze è intervenuto anche il presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo che ha espresso vicinanza alle famiglie delle vittime: "Siamo – ha detto Mazzeo -, di fronte a un’enorme tragedia. Finito il momento dell’emergenza sarà necessario fare piena luce sulle responsabilità di un incidente non degno di un paese civile. Dobbiamo trovare – ha concluso Mazzeo -, ogni modo per spezzare questa catena perversa. Non mi stancherò mai di dire che le risorse stanziate in questo campo sono un investimento e non un costo". Si unisce con parole di cordoglio anche la presidente del gruppo M5S in Consiglio regionale della Toscana, Irene Galletti che definisce come sia inaccettabile perdere la vita nei luoghi di lavoro: "Auspichiamo – ha detto -, che gli inquirenti e le istituzioni facciano piena luce sulla vicenda, poiché il "morire di lavoro" in questo Paese sta diventando una consuetudine insopportabile. L’unica certezza è l’encomiabile lavoro svolto dai soccorritori. A loro va la nostra gratitudine". Intanto oggi, a fronte della giornata di lutto regionale, sono state sospese e rimandante entrambe le due presentazioni dei candidati a sindaco per le elezioni amministrative di San Giuliano, previste per stamani. È stata dunque sospesa sia la conferenza stampa prevista per la presentazione della candidata di centrodestra Ilaria Boggi, sia quella del candidato di centrosinistra, Matteo Cecchelli, che insieme alle forze della coalizione si troverà alle 10 davanti al comune di San Giuliano per un momento di raccoglimento e protesta contro le morti sul lavoro. "Anche oggi – ha commentato Cecchelli -, dei lavoratori non faranno ritorno a casa dalle loro famiglie per un incidente sul lavoro. È un altro giorno triste per la nostra nazione, vuol dire che non si è fatto abbastanza per evitare queste tragedie". E.M.D.P.