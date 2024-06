La playlist dei pezzi più ascoltati a Radio Incontro

Luca Demar ci propone la playlist della settimana, i brani che trovate in rotazione su Radio Incontro Pisa.

1. Ghali– “Paprika” E’ la nuova canzone di Ghali ma già virale prima dell’uscita ufficiale del brano. Infatti il cantante ne ha condiviiso un estratto sui social. Oltre a riferimenti politici, questo brano parla di amore con un frizzante ritmo estivo. 2. Dua Lipa– “Illusion” “Illusion era una canzone con la quale mi sentivo come se, dal punto di vista dei testi, avessi questo ottimismo radicale. Mi sono sentita molto forte nel momento in cui stavo scrivendo quella canzone”. Questa la dichiarazione della cantante britannico-albanese che si posiziona ai vertici delle classifiche mondiali. 3. Ultimo – “Altrove” Il singolo è accompagnato dal videoclip e mostra Ultimo in una veste inedita in compagnia di Jacqueline Luna Di Giacomo, legata sentimentalmente all’artista da 3 anni. Un ritratto intimo e generoso della coppia, che apre al pubblico e ai fan una finestra sugli aspetti più spontanei e spensierati del proprio vissuto 4. Paola e Chiara –“ Festa totale” Non è estate se non abbiamo un frizzante ritornello e una canzone tutta da ballare nei dancefloor sulla spiaggia. Estate fa rima con le sorelle Iezzi..il duo musicale più scatenato d’ Italia. 5. Ricchi e poveri – “Aria” I tempi in cui cantavano “Voulez-Vous Danser” è trascorso ormai. Ciò che non passa mai è la loro voglia di mettersi in gioco con ritmi e sonorità attuali. Ricchi e poveri…grazie di esistere!!!