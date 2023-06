La Pisaniana Torna in televisione Una Torre, un conte e l’attualità

È la Torre di Donoratico di Castagneto Carducci la nuova meta del girovagare della trasmissione televisiva “La Pisaniana”, coproduzione di 50 Canale e del circolo culturale d’area vasta Filippo Mazzei, in onda stasera, come ogni domenica, alle 21. Nelle terre della già Maremma Pisana si riunisce il salotto condotto dalla giornalista Carlotta Romualdi e ospitato in un luogo denso di storia, parte della grande proprietà dei Della Gherardesca, storicamente Conti di Donoratico.

L’effervescente Conte Gaddo Della Gherardesca farà gli onori di casa, raccontando la storia della torre, antico castello risalente al Mille e tornando a tracciare con la memoria il rapporto mai sciolto tra la nobile famiglia pisana e il territorio maremmano. La Torre di Donoratico svetta sul territorio circostante tra pini, macchia mediterranea e vigneti. Costituisce un notevole esempio di architettura medievale. Da qui venivano avvistate le navi dei nemici della Repubblica prima Pisana e poi Fiorentina. Conte Gaddo racconterà poi la figura di un antenato sicuramente meno noto del celeberrimo Conte Ugolino, protagonista del XXXIII canto dell’Inferno di Dante: il Conte Fazio della Gherardesca. A raccontarlo sarà ricercatrice e docente di Storia dell’Arte, che ha fatto la scoperta la professoressa Margherita Orsero, autrice del libro libro “ L’age d’or del Camposanto pisano” (Hoepli 2023). Come sempre la Pisaniana, zibaldone di temi, personaggi e storie, porterà nelle case dei toscani temi di attualità. E lo farà grazie alla presenza dell’eurodeputata per la Lega Susanna Ceccardi, il presidente della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest Valter Tamburini e il direttore generale della Banca di Credito Cooperativo Castagneto Carducci Fabrizio Mannari. Tra i contributi in video, quelli di: Sandra Scarpellini, sindaca di Castagneto Carducci e presidente della Provincia di Livorno, Cristiano Pullini assessore comunale al Turismo, Oliva Scaramuzzi, nota imprenditrice fiorentina, castagnetana di adozione. E poi i viaggi in tante realtà del luogo: il Podere Catalini di Matteo Orienti con i suoi cavalli e le sue carrozze; il Tombolo Talasso Resort e le magie della talassoterapia, a Donoratico, con la dottoressa Teresa Sichetti nella sua rubrica “Terra ambiente e salute”, il vino e l’arte insieme nella cantina Caccia al Piano, tenuta vitivinicola nel cuore delle terre di Bolgheri. La ricetta della Pisaniana a tavolta affidata al noto ristorante Il Frantoio, di Castagneto.