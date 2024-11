La partita del cuore. In campo ci saranno anche i Santi Francesi. Ultimi biglietti disponibili

Pisa diventa capitale della giustizia sportiva per un giorno. L’amministrazione comunale, in occasione della partita del cuore di sabato, donerà alcuni volumi del "Codice di giustizia sportiva Figc", presentato ieri nella città pisana, scelta dalla Federazione e dalla casa editrice Giuffrè Francis Lefebvre nel contesto dell’evento benefico. Il volume è stato curato dall’avvocato avvocato Giancarlo Viglione, patrocinante in Cassazione e difensore, tra le altre cose, della stessa Figc, chiamata a difendersi dal Coni insieme al Pisa nel ricorso per la sfida Cittadella-Pisa, finita a tavolino 0-3 per i nerazzurri, divenuto un vero e proprio caso di studio. Viglione, nel corso del suo intervento, ha anche spiegato uno dei cardini fondamentali della giustizia sportiva, prendendo ad esempio proprio il caso ‘Cittadella-Pisa’. "Non esiste giustizia sportiva senza tempestività - spiega Viglione -. Per esempio, questo Pisa quando lo deve sapere che avrà un punto o tre in classifica? Il 27 agosto si è svolta la partita, a settembre c’è stata la prima decisione, a ottobre la seconda ed entro dicembre ci sarà anche l’ultimo grado di giudizio. Finché ci saranno questi tempi rapidi per salvaguardare le competizioni, ci sarà giustizia sportiva". A tal proposito anche lo stesso presidente Giuseppe Corrado ha parlato dell’argomento: "Le normative devono regolarizzare il calcio, ormai divenuto un vero e proprio settore industriale del nostro paese - dichiara il presidente - . Il calcio ha una peculiarità sua perché il prodotto delle aziende partecipa alle competizioni sportive e la parità e la regolarità della competizione viene garantito dal rispetto delle regole. La cosa più importante è che queste regole vengano rispettate".

Tanti gli ospiti che hanno partecipato alla presentazione del volume. Erano presenti infatti anche Stella Frascà, Consigliere Nazionale Figc, Luca Gemignani, direttore del Movimento Shalom, Stefano Gianfaldoni, docente a contratto di Diritto Sportivo nell’Università di Pisa, Paolo Mangini, presidente del Comitato Regionale Figc Toscana e Paolo Oliva, presidente dell’ordine degli avvocati di Pisa. "Abbiamo voluto donare a tutte le associazioni che si occupano di calcio questo volume - spiega l’assessore allo sport Frida Scarpa -, per tendere ancora una volta una mano alle associazioni e dotarle di uno strumento per comprendere tutto il sistema di norme. Per noi è un privilegio". Nel codice sono contenute le fondamentali norme di rango statale, lo Statuto, i regolamenti e le norme di principio del Coni, le norme organizzative Interne Figc, gli Statuti delle leghe professionistiche e della Lega Nazionale Dilettanti, e per questa nuova edizione, anche il nuovo regolamento dell’associazione italiana arbitri.

Michele Bufalino