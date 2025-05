La misurazione della pressione in Largo Menotti

Domenica 18 maggio anche a Pisa misurazione gratuita della pressione in piazza con i medici specialisti dell’Aoup in occasione della Giornata mondiale contro l’ipertensione arteriosa promossa dalla World Hypertension League e in Italia dalla Siia-Società italiana dell’ipertensione arteriosa. Grazie ai medici del Centro di riferimento regionale per la diagnosi e la terapia dell’ipertensione dell’Aoup, centro di eccellenza della Società Europea di Ipertensione, in Largo Ciro Menotti dalle 10 alle 17 sarà possibile accogliere - nella tensostruttura allestita in collaborazione del Cisom (Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta) e patrocinio del Comune di Pisa - tutti coloro che vorranno farsi misurare la pressione e ricevere materiale divulgativo sull’ipertensione e informazioni sul corretto stile di vita.

"Siamo orgogliosi di partecipare a questa Giornata - afferma Agostino Virdis, presidente nazionale della Società italiana dell’ipertensione arteriosa, ordinario di Medicina interna dell’Ateneo pisano e direttore dell’Unità operativa di Geriatria dell’Aoup - poiché riteniamo fondamentale che tutti i cittadini acquisiscano maggior consapevolezza dei propri fattori di rischio cardiovascolare anche e soprattutto quando si è giovani e si sta bene. Appello quindi ad aderire a questa giornata e un sincero ringraziamento al Cisom e al Comune di Pisa per averla resa possibile".

"Iniziative come questa - sottolinea Stefano Taddei, ordinario di Medicina interna all’Università di Pisa e direttore dell’Unità operativa di Medicina 1 dell’Aoup - sono importanti occasioni per divulgare i principi basilari di un corretto stile di vita, comprendenti regolare e costante attività fisica, sana ed equilibrata alimentazione, fattori che aiutano a prevenire il sovrappeso e l’obesità e l’insorgenza dell’ipertensione arteriosa fin dalla più giovane età".