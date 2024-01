"La militarizzazione non è soluzione al problema"

Omicidio di Ilyes Amri in piazza Vittorio Emanuele, anche le forze politiche intervengono per esprimere cordoglio, ma avvertono "la militarizzazione non è la soluzione". "Prendiamo atto della scomparsa di Ilyes Amri con dolore e indignazione –, scrivono in una nota i tre consiglieri comunale di opposizione, Luigi Sofia, Sinistra Unita, Dalia Ramalli e Maria Antonietta Scognamiglio, PD -. Un evento che ci colpisce tutti profondamente. La sua morte evidenzia profonde fratture nella nostra società che non possiamo più ignorare. Abbiamo già richiesto in passato di considerare queste problematiche per avviare una discussione lontana dagli slogan e dalla propaganda". Secondo Sofia, Ramalli e Scognamiglio: "Il quartiere della stazione possiede grandi potenzialità, che potrebbero essere sfruttate se si avesse il coraggio di investire nelle relazioni sane presenti nella zona; se si decidesse di combattere in modo efficace il crimine e la speculazione edilizia; se si adottasse la visione di riconsegnare gli spazi abbandonati alla città, liberandoli una volta per tutte dai prepotenti, dallo spaccio e dalla violenza. È necessario ricondurre nel quartiere le famiglie, creando le condizioni per rendere accessibili gli spazi pubblici e promuovere un dialogo virtuoso e intergenerazionale tra studenti e anziani" è la ricetta promossa dai tre consiglieri.

Sul tema interviene anche Una città in comune, che con un post su Facebook risponde anche al sindaco Michele Conti che dopo l’omicidio ha chiesto un intervento più energico da parte delle forze dell’ordine. "Non ci uniamo al coro delle strumentalizzazioni e delle frasi di circostanza che arrivano da tutte le parti, sindaco Conti in primis – è il commento del gruppo della sinistra radicale -. La destra ha marciato in tutti questi anni sul passo di strumentalizzazioni e slogan beceramente securitari e privi di ogni fondamento, senza mai mettere in atto nessuno degli interventi sociali e di prevenzione realmente necessari per i nostri quartieri, a partire dalla stazione. Sappiamo ancora poco delle motivazioni e della dinamica dell’omicidio: per capirne qualcosa, bisognerà (bisognerebbe) aspettare l’esito delle indagini. Eppure, la politica locale si è già "appropriata" di questa tragedia, e ha già emesso la propria sentenza. Come dichiarato dallo stesso questore, siamo nel quartiere più controllato della città. È evidente ancora una volta che la militarizzazione di un territorio, anche con l’esercito come avviene a Pisa, non è in alcun modo la soluzione".

E.M.D.P.