"La Gugliotta non è stata legale del nostro centro"

L’associazione ’Casa delle Donne’ chiarisce con una nota stampa il rapporto che l’associazione ha con l’avvocato Maria Concetta Gugliotta.

"Maria Concetta Gugliotta non è mai stata un’avvocata del nostro centro antiviolenza – si legge nella nota dell’associazione – , nè una socia della Casa della donna e i contatti tra lei e il nostro Centro, si sono limitati ad un numero esiguo di donne che si sono rivolte al suo studio. Come accade spesso, donne che subiscono violenza si rivolgono di propria iniziativa ad un’avvocata o un avvocato e poi vengono seguite anche dal nostro centro antiviolenza. Collaboriamo ogni giorno con avvocate e avvocati esterni alla nostra Casa, che pur occupandosi di casi di violenza, sono altro rispetto al nostro team di avvocate, che sono specializzate ed operano secondo la metodologia dei centri antiviolenza. Come donne impegnate tutti i giorni nel contrasto alla violenza, riteniamo molto grave la pubblicazione di articoli che in modo strumentale e a fini elettorali affiancano il nostro operare a persone candidate alle elezioni amministrative".