La festa delle scuole. Pioggia di premi con "La Nazione". Vincono i bambini

di Antonia Casini

Vincono i bambini con le loro curiosità, vivacità, con la voglia di scoprire il mondo. E, stavolta, raccontarlo. Festa di premiazione del Campionato di giornalismo edizione 2024, organizzata da La Nazione di Pisa, agli Arsenali Repubblicani con il patrocinio del Comune di Pisa. Oltre agli assessori Riccardo Buscemi (Pisa), Lara Ceccarelli (San Giuliano), Claudio Loconsole (Cascina), il sindaco Massimiliano Angori di Vecchiano (prima foto in basso), ha portato un saluto il primo cittadino di Pisa, Michele Conti. La cerimonia è stata aperta dal prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro. Poi, via alle premiazioni: la IIIA Russo è arrivata prima, seconda la III F Fucini, terza la IIIF Toniolo, quarte le IF-IG Toniolo, quinte parimerito III C Mazzini, V Zerboglio, III F Gamerra. Premio superclic alla IIF Fucini succ, miglior vignetta II D Mandela, premio green alle quinte Morroni. Tanti gli sponsor: Belvedere, Aci (direttoreFrancesco Bianchi e presidente Leonardo Acquaviva), Pharmanutra (Emanuel Richelmy e il golfista Tommaso Perrino), Cosmopolitan hotels group (Gianmarco Nasti), Farmacie comunali Pisa spa (Elisa Cascio), Parco di San Rossore (presidente Lorenzo Bani), Paim (alcuni operatori e ospiti) e il sostenitore Fondazione Monasterio (Luciano Ciucci). Gli sponsor regionali Consorzio di Bonifica, Autolinee toscane (Riccardo Nannipieri) e Conad (Paolo Guerrieri e Giuseppe Napoli). Quindi tanti amici dell’iniziativa da molti anni: Scuola Normale, Sant’Anna, Opa, Università di Pisa, Il sorriso di Marianeve con Elisa Cacelli, Coordinamento comitati pisani (Niko Pasculli); Oltre lo specchio (presidente Maria Patrizia Cappelletto). Croce Rossa, Pubblica assistenza (presidente Alessandro Betti), Museo della grafica (prof Tosi), Fondazione Tuono Pettinato (avv Siliotto e mamma Lia, foto in basso al centro). Domus mazziniana (direttore e presidente, i prof Finelli e Mancarella), Coldiretti (presidente Marco Pacini), Unione industriale (presidente Andrea Madonna).

In sala oltre 40 classi, tante insegnanti, ma anche il questore di Pisa, Raffaele Gargiulio e il tenente colonnello, Giovanni Mennella, comandante del reparto operativo dei carabinieri.