La festa dell’Arma, ricordando il 5 giugno 1920

Pisa, 4 giugno 2025 – La cerimonia per commemorare i 211 anni di vita dell’Arma dei carabinieri si svolgerà alle 17.00 di giovedì 5 giugno al Comando provinciale dei carabinieri in via Guido da Pisa 1, nel

cuore del centro, uno dei luoghi simbolo del capoluogo. Una cerimonia che vedrà la partecipazione delle principali autorità locali civili e militari, di rappresentanze di militari in forza ai vari reparti della provincia, del personale in congedo. Il 5 giugno del 1920 la bandiera dell’Arma fu insignita della prima medaglia d’oro

al valor militare per la partecipazione dei carabinieri alla prima guerra mondiale.

All’interno dei chiostri sarà schierata una compagnia di formazione costituita da un plotone in grande uniforme speciale di brigadieri, appuntati e carabinieri in servizio presso le stazioni del comando provinciale; uno costituito da una rappresentanza di comandanti di stazione e di sottufficiali della provincia e uno misto formato da carabinieri generalmente impiegati nel controllo del territorio, carabinieri , militari in uniforme di ordine pubblico nonché carabinieri forestali in uniforme operativa.

Dopo la resa degli onori al comandante provinciale, Colonnello Mauro Izzo, sarà suonato l’inno nazionale e poi sarà data lettura al messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dell’ordine del giorno del comandante generale dell’Arma, Salvatore Luongo. Quindi, l’intervento del comandante provinciale al

quale spetterà, come ogni anno, il compito di tracciare l’attività istituzionale svolta, al termine del quale seguiranno le consegne delle attestazioni di merito per alcuni dei risultati operativi ritenuti più significatici conseguiti dai militari dell’Arma nel corso dell’anno.